Μητσοτάκης: έγιναν άλματα προόδου στην Ελλάδα μέσα σε έναν χρόνο

Μήνυμα, με αφορμή τον ένα χρόνο διακυβέρνησής του, έστειλε μέσω Twitter ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισυνάπτοντας και σχετικό βίντεο με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. «Ένας χρόνος διακυβέρνησης... Μέσα σε μόλις έναν χρόνο, έχουν γίνει άλματα προόδου στην Ελλάδα. Και αυτά τα άλματα δεν έγιναν τυχαία. Έγιναν μετά από σκληρή δουλειά και με τη στήριξη ολόκληρης της κοινωνίαςς» τονίζει ο πρωθυπουργός και προσθέτε: «Η παγκόσμια συγκυρία επιβάλει σεμνότητα και χαμηλούς τόνους. Αλλά η πορεία της χώρας και τα αποτελέσματα του πρώτου χρόνου διακυβέρνησης έχουν δημιουργήσει αισιοδοξία και ελπίδα. Το έργο της Κυβέρνησης είναι πολύ πυκνό για να χωρέσει σε ένα μικρό βίντεο. Εστιάζουμε στη συλλογική εμπειρία των πολιτών όπως τη διαμόρφωσαν οι δύο μεγάλες κρίσης του Έβρου και του Κορωνοϊού, αλλά και την εντυπωσιακή πρόοδο στην ψηφιοποίηση του κράτους. Και δίνουμε έμφαση στην τήρηση μίας μεγάλης υπόσχεσης που κάναμε στις εκλογές του Ιουλίου. Επιβεβαιώσαμε το κεντρικό μας σύνθημα: πως οι Έλληνες, Ενωμένοι Μπορούμε. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό κέρδος για την Πατρίδα μας».