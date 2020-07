Κόσμος

Τραγωδία: σκοτώθηκαν μαθητές από πτώση λεωφορείου σε λίμνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες νεκροί μαθητές που οδηγούνταν στο σχολείο τους για να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις...

Λεωφορείο που μετέφερε μαθητές έπεσε σε τεχνητή λίμνη στη νοτιοδυτική Κίνα σήμερα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 21 εξ αυτών να χάσουν τη ζωή τους σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ οι καταρρακτώδεις βροχές των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει πλημμύρες σε μεγάλα τμήματα της χώρας και προβλήματα στην πρώτη ημέρα των πανεθνικών εισαγωγικών εξετάσεων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το κρατικό δίκτυο CCTV μετέδωσε ότι οι μαθητές στο λεωφορείο έπεσαν σε τεχνητή λίμνη στην πόλη Ανσούν στη νοτιοδυτική επαρχία Γκουϊτζόου ενώ πήγαιναν για να λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις.

Στην κεντρική πόλη Ουχάν, όπου πρωτοεμφανίστηκε η επιδημία του κορονοϊού τον Δεκέμβριο, έπεσε χθες ποσότητα-ρεκόρ βροχής ύψους 426 χιλιοστόμετρων, όπως μετέδωσε η εφημερίδα China Daily, με τις αρχές να χρησιμοποιούν τεράστιες αντλίες για να απομακρύνουν τα νερά από τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Από την περασμένη Παρασκευή, 119 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται σε όλη τη χώρα, λόγω των σφοδρών καταιγίδων, με το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών να εκτιμά ότι οι οικονομικές ζημίες ξεπερνούν τα 40 δισεκ. γιουάν (5,7 δισεκ. δολάρια).

Με σχεδόν 11 εκατ. μαθητές να αναμένεται να λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις, η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε τους γονείς να λάβουν υπόψη τις προβλέψεις και να οργανώσουν προσεκτικά τη μεταφορά των παιδιών στα σχολεία.

Οι εξετάσεις σε κάποιες περιοχές της επαρχίας Ανχούι αναβλήθηκαν καθώς σημειώθηκαν οι χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων 50 ετών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.