Κοινωνικός Τουρισμός: αυξάνονται οι δικαιούχοι του προγράμματος

Μετά το ρεκόρ των 457.000 αιτήσεων δικαιούχων για το ενισχυμένο και διευρυμένο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, προχώρησε στην ενίσχυση του προϋπολογισμού του προγράμματος κατά 7 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας παράλληλα τον αριθμό των διαθέσιμων επιταγών κατά 70.000, επιπλέον των 300.000 επιταγών, που είχαν ήδη ανακοινωθεί.

Συνολικά, θα χορηγηθούν 370.000 επιταγές, δηλαδή πάνω από 2,5 φορές περισσότερες (164%) σε σχέση με το περσινό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα φτάσει τα 37 εκατ. ευρώ.

Επίσης, δίνεται τελευταία παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής των τουριστικών καταλυμάτων και ξενοδοχείων, αλλά και των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων, μέχρι την Παρασκευή, 10 Ιουλίου, στις 23:59.

Υπενθυμίζεται ότι, εφέτος, ως ένα επιπλέον κίνητρο συμμετοχής, επιταχύνεται η διαδικασία αποπληρωμής των παρόχων, καθώς αυτή θα ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από την υποβολή των δικαιολογητικών.

Οι διακοπές, μέσω των επιταγών κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ, μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1 Αυγούστου 2020 έως τις 31 Ιουλίου 2021 σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ και θα έχουν διάρκεια:

από μία έως δέκα διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά καταλύματα των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου, Κω και του Νομού Έβρου ή

από μία έως έξι διανυκτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για διακοπές τουριστικά καταλύματα της υπόλοιπης Ελλάδας.

Η δήλωση συμμετοχής από τους παρόχους γίνεται αποκλειστικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ πατώντας ΕΔΩ