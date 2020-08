Υγεία - Περιβάλλον

Κλιματική αλλαγή: καίριο πλήγμα για τις γυναίκες

Ζοφερές οι προβλέψεις των επιστημόνων, εάν δεν αντιμετωπιστει το θέμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Από την σεξουαλική βία στους καταυλισμούς των εκτοπισμένων μέχρι την επιπλέον αγροτική εργασία και τον μεγαλύτερο κίνδυνο για ασθένειες, οι γυναίκες επωμίζονται ένα μεγαλύτερο βάρος από την επιδείνωση των ακραίων καιρικών συνθηκών και από άλλες κλιματικές πιέσεις που ωθούν τους ανθρώπους να μετακινηθούν για να επιβιώσουν, ανακοίνωσε σήμερα μια διεθνής οργάνωση αρωγής.

Οι επιστήμονες αναμένουν ότι οι αναγκαστικές μετακινήσεις θα είναι ένα από τα πιο συχνά και καταστροφικά επακόλουθα που θα βιώνουν οι ευάλωτες ομάδες, αν δεν περιοριστεί το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη στο επίπεδο του διεθνώς συμφωνηθέντος στόχου του 1,5 βαθμού Κελσίου, σημειώνει σε μια νέα της έκθεση η CARE International.

"Η έκθεση δείχνει ότι η κλιματική αλλαγή οξύνει τις υπάρχουσες ανισότητες μεταξύ των φύλων με τις γυναίκες που εκτοπίζονται να είναι οι πρώτες που υφίστανται τις σοβαρότερες συνέπειες", αναφέρει η γγ της CARE Σοφία Σπρέχμαν Σινέιρο.

Για παράδειγμα, οι γυναίκες και τα κορίτσια που εκτοπίστηκαν εξαιτίας του κυκλώνα Ιντάι, ο οποίος έπληξε την Μοζαμβίκη, την Ζιμπάμπουε και το Μαλάουι το 2019, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές απειλές για την υγεία τους εξαιτίας της δυσκολίας πρόσβασης στις βασικές υπηρεσίες και σε προϊόντα ατομικής υγιεινής, σημειώνει η έκθεση.

Στην Αιθιοπία, όπου περίπου 200.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν τον περασμένο χρόνο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας της ξηρασίας και των πλημμυρών, οι γυναίκες που ζουν σε υπερπλήρη καταφύγια αντιμετωπίζουν υψηλότερα ποσοστά σεξουαλικής βίας και είναι υποχρεωμένες να διανύουν συχνότερα μεγάλες αποστάσεις για να προμηθευτούν νερό και ξύλα για να ζεσταθούν.

Ο Σβεν Χάρμελινγκ της CARE δήλωσε ότι οι μετακινήσεις ανθρώπων που συνδέονται με κλιματικά φαινόμενα είναι ήδη "μια σκληρή πραγματικότητα για εκατομμύρια ανθρώπους σήμερα".

Αν η υπερθέρμανση του πλανήτη συνεχίσει με τους τρέχοντες ρυθμούς προς τους 3 βαθμούς Κελσίου ή πιο πάνω από τα επίπεδα της προβιομηχανικής περιόδου, "η κατάσταση πιθανόν να κλιμακωθεί ανεπιστρεπτί και (να οδηγήσει) στον εκτοπισμό εκατοντάδων εκατομμυρίων επιπλέον ανθρώπων από τα σπίτια τους".

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής πιθανόν να ενισχυθούν και να "εξελιχθούν μέσα στα επόμενα ένα με δύο χρόνια και όχι μόνο στο μακρινό μέλλον", δήλωσε ο ίδιος στο Ίδρυμα Thomson Reuters.

Αν δεν υπάρξει μέριμνα για τις γυναίκες, θα υποφέρουν περισσότερο και πληθυσμοί θα χρειαστεί να εγκαταλείψουν τον τόπο τους, συμπλήρωσε. Πολλοί τόποι ήδη έχουν αντιμετωπίσει πολλαπλά κλιματικά πλήγματα και από την άνοδο της στάθμης των υδάτων, γεγονός που καθιστά δυσκολότερο για τους εκτοπισμένους να επιστρέψουν, τονίζει.

"Οι κλιματικές ακρότητες πιθανόν να οδηγούν περισσότερους άνδρες στην αναζήτηση εργασίας αλλού και αυτό επιβαρύνει περισσότερο τις γυναίκες, που μένουν πίσω και χρειάζεται να προσπαθήσουν να βγάλουν χρήματα ενώ ταυτόχρονα φροντίζουν την οικογένειά τους".

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

Σύμφωνα με την έκθεση, οι κυβερνήσεις και οι οργανώσεις αρωγής χρειάζεται να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία για το πώς οι γυναίκες και τα κορίτσια επηρεάζονται από τις μετακινήσεις και τη μετανάστευση που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα (το πρόβλημα) και να προσπαθήσουν να βελτιώσουν την κατάστασή τους.

Στην έκθεση γίνεται επίσης έκκληση να ηγηθούν περισσότερες γυναίκες των προσπαθειών για την αντιμετώπιση των κλιματικών απειλών, περιλαμβανομένων εκείνων στις δικές τους κοινότητες.

Σημειώνεται εξάλλου ότι απαιτείται να διατεθούν περισσότεροι πόροι για να βοηθηθούν οι γυναίκες να προσαρμοστούν στις συνθήκες που αλλάζουν σε έναν θερμότερο πλανήτη.

Στις περισσότερες χώρες τα μέτρα για το κλίμα που υποστηρίζονται με δημόσια κεφάλαια δεν δίνουν επαρκώς προτεραιότητα στις γυναίκες, υπογραμμίζει η οργάνωση, ζητώντας τουλάχιστον το 85% της χρηματοδότησης προγραμμάτων προσαρμογής να έχει ρητό στόχο την επίτευξη της ισότητας των φύλων έως το 2023 το αργότερο.