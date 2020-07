Αθλητικά

Προσφυγή στη FIFA κατά Άρη από Βέλεθ

Μόνο «βελούδινο» δεν ήταν το διαζύγιο ανάμεσα στον Ισπανό και τους Θεσσαλονικείς.

Προσφυγή στη FIFA κατέθεσε ο Φραν Βέλεθ, διεκδικώντας χρήματα του συμβολαίου του με τον Άρη.

Ο Βέλεθ δεν δέχτηκε την πρόταση που του έκανε ο Άρης για διακανονισμό οφειλής του συμβολαίου του, με αποτέλεσμα να προσφύγει στη FIFA για να διεκδικήσει υπόλοιπο.

Ο παίκτης διεκδικεί περίπου 90-100.000 ευρώ.