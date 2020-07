Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: η ΝΔ εκθέτει τη χώρα μας με τη διαχείριση του Προσφυγικού

«Ένας χρόνος "επιτελικό κράτος" της ΝΔ ήταν αρκετός για να εκτεθεί η χώρα διεθνώς για τη διαχείριση του προσφυγικού», τονίζει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι «Ένας χρόνος "επιτελικό κράτος" της ΝΔ ήταν αρκετός για να εκτεθεί η χώρα διεθνώς για τη διαχείριση του προσφυγικού» και υποστηρίζει ότι «Κατά τη χθεσινή τους παρουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός και ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Ν. Μηταράκης και Γ. Κουμουτσάκος, διαπίστωσαν ότι τα 20 εκατομμύρια του κ. Πέτσα δεν έχουν φτάσει στις Βρυξέλλες».

Όπως επισημαίνεται στη συνέχεια της ανακοίνωσης, «Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης αντιμετώπισαν σφοδρή κριτική για την απαράδεκτη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας στο προσφυγικό ζήτημα. Ευρωβουλευτές από κάθε πλευρά του πολιτικού φάσματος και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατέδειξαν ότι χρειάστηκε μόλις ένας χρόνος διακυβέρνησης του «επιτελικού κράτους» για να εκτεθεί η Ελλάδα διεθνώς ως μία χώρα που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και περιφρονεί τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι χθεσινές αποκαλύψεις -όπως αυτή του εκτελεστικού διευθυντή της Φρόντεξ- ότι η ελληνική κυβέρνηση προχωρά σε παράνομες επαναπροωθήσεις, επιβεβαιώνουν ότι το δήθεν φιλελεύθερο προφίλ της Νέας Δημοκρατίας μετασχηματίζεται σε καθημερινή ακροδεξιά πρακτική, χωρίς όμως να μπορεί να καλύψει το απόλυτο χάος και την πλήρη ανεπάρκεια της να διαχειριστεί την κρίση. Και η αδυναμία των Ελλήνων υπουργών να δώσουν πειστικές απαντήσεις φανερώνει την ανεπάρκεια και τις τεράστιες ευθύνες τους».

Και η ανακοίνωση καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι «Η Ελλάδα από το 2015 έως το 2019 υπήρξε παράδειγμα στη διαχείριση του προσφυγικού: διεθνοποίησε το ζήτημα και λειτούργησε ως φάρος αλληλεγγύης με σεβασμό του διεθνούς δικαίου, διαχειριζόμενη ακόμα και με δυσκολίες την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει δημιουργήσει το απόλυτο μπάχαλο, μετατρέποντας τα νησιά σε ανθρώπινες φυλακές όλης της Ευρώπης, εξαθλιώνει τόσο τους πρόσφυγες όσο και τους νησιώτες, αγνοεί τις τοπικές κοινωνίες και δυσφημίζει τη χώρα μας διεθνώς».