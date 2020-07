Κόσμος

Νεκροί και τραυματίες από σύγκρουση τρένων στην Τσεχία (εικόνες)

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Δύο νεκροί και περισσότεροι από 30 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της σύγκρουσης δύο τρένων στην Τσεχία, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ασθενοφόρα και ελικόπτερα έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος, προκειμένου να διακομίσουν τραυματίες στα πλησιέστερα νοσοκομεία.

Η σύγκρουση των δύο τρένων σημειώθηκε στη σιδηροδρομική γραμμή Pernink - Karlovy Vary.

Σύμφωνα με το δίκτυο CT24, το ένα τρένο είχε αναχωρήσει στις 15:10 (τοπική ώρα) από το Johanngeorgenstadt με προορισμό το Karlovy Vary, ενώ η δεύτερη αμαξοστοιχία κινείτο στην αντίθετη κατεύθυνση.

Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της σύγκρουσης διερευνώνται.