Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον ΑΝΤ1 για Λιβύη: εκεχειρία και επανέναρξη διαπραγματεύσεων υπό τον ΟΗΕ

Κληθείς να σχολιάσει την αεροπορική επιδρομή εναντίον τουρκικών στόχων στη δυτική Λιβύη, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αντιτίθενται σε κάθε ξένη στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη.

Τη γραμμή της «ενεργητικής ουδετερότητας» εξακολουθούν να κρατούν οι ΗΠΑ για τον εμφύλιο πόλεμο στη Λιβύη ακόμα και μετά την επίθεση «άγνωστων πολεμικών αεροσκαφών» εναντίον τουρκικών αντιαεροπορικών συστημάτων σε αεροπορική βάση στην Αλ Ουατίγια και μετά από την χθεσινή επίθεση στη βάση αλ-Τζούφρα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Κληθείς από τον ΑΝΤ1 και τον ανταποκριτή του στις ΗΠΑ, Θανάση Τσίτσα, να σχολιάσει την αεροπορική επιδρομή εναντίον τουρκικών στόχων στη δυτική Λιβύη, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε: "Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται σε κάθε ξένη στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη. Η ολοκλήρωση μιας άμεσης εκεχειρίας στο πλαίσιο των στρατιωτικών συνομιλιών 5+5 υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών είναι επιτακτική, όπως και ο σεβασμός του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ από όλα τα μέρη. Τελικά, ο λαός της Λιβύης πρέπει να επιλύσει αυτό το ζήτημα. Κρίση μέσω των πολιτικών διαπραγματεύσεων που διευκολύνονται από τον ΟΗΕ”.

Η αμερικανική πλευρά εσχάτως δείχνει μια σχετική κινητικότητα στο θέμα της Λιβύης καθώς ανησυχεί για την πιθανότητα μιας τουρκο-αιγυπτιακής σύγκρουσης. Την 1η Ιουλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η κυβέρνηση των ΗΠΑ και εκπρόσωποι του LNA (πλευρά Χάφταρ) συναντήθηκαν για συζητήσεις σχετικά με την αποστράτευση των πολιτοφυλακών, ένα θέμα που καίει την αμερικανική διπλωματία.

Η ανακοίνωση αναφέρθηκε στις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης και την πρόοδο στις συνομιλίες 5+5 που διευκολύνονται από τον ΟΗΕ που δημιούργησαν μια νέα ευκαιρία και μια επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με πολιτοφυλακές σ' ολόκληρη τη Λιβύη. Σύμφωνα με την πολιτική των ΗΠΑ για ενεργό ουδετερότητα στη Λιβύη, αυτή η συνάντηση ακολουθεί τη δέσμευση των ΗΠΑ σχετικά με τις πολιτοφυλακές και με εκπροσώπους του GNA (πλευρά Σάρατζ).

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν στην συνάντηση τους ότι όλοι οι Λίβυοι θα πρέπει να απολαμβάνουν την προστασία ικανών και υπεύθυνων δυνάμεων ασφαλείας, απαλλαγμένων από τους κινδύνους που δημιουργούν οι πολιτοφυλακές, οι μη κρατικές ένοπλες ομάδες και οι ξένοι μαχητές. Η αμερικανική πλευρά επιβεβαίωσε ότι οι ένοπλες ομάδες που προσπαθούν να χαλάσουν την πολιτική διαδικασία ή να εμπλακούν σε αποσταθεροποιητικές πράξεις δεν πρέπει να γίνουν ανεκτές και να διακινδυνεύσουν διεθνείς κυρώσεις.

Η αμερικανική αντιπροσωπία τόνισε την αντίθεσή της σε όλες τις ξένες παρεμβάσεις στη Λιβύη και συζήτησε την επιταγή μιας άμεσης κατάπαυσης του πυρός και την επιστροφή στις διευκολύνσεις του ΟΗΕ για την ασφάλεια και τις πολιτικές διαπραγματεύσεις. Η αμερικανική αντιπροσωπία τόνισε ότι η συνεργασία του LNA με την ρωσική ομάδα μισθοφόρων Wagner και η διαιώνιση της διακοπής του πετρελαίου έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα των ΗΠΑ και της Λιβύης, υπονομεύουν την κυριαρχία της Λιβύης και αυξάνουν τον κίνδυνο σύγκρουσης που θα μπορούσε να βλάψει κρίσιμες πετρελαϊκές υποδομές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπροσωπήθηκαν στην συνάντηση από τον διευθυντή του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Στρατηγό Μιγκέλ Κορέα, τον Αναπληρωτή Βοηθό Υπουργό Εξωτερικών, Χέντρι Γούστερ και τον πρέσβη των ΗΠΑ στη Λιβύη, Ρίτσαρντ Νόρλαντ. Το LNA εκπροσωπήθηκε από στρατηγό Aoun Al Farjan ,τον Γενικό Γραμματέα του LNA, Στρατηγός Αμπντ Κάριμ Χαντίγια και τον διευθυντή Γραφείου του Γενικό Διοικητή του LNA, στρατηγό Kheiri Al Tamimi.