Αθλητικά

Νεκρός ο παγκόσμιος πρωταθλητής Άλεξ Πούλιν

Τραγικό τέλος για τον 32χρονο παγκόσμιο πρωταθλητή, Αλεξ Πούλιν. Πώς έχασε την ζωή του ο αθλητής.

Ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής σνόουμπορντ, Άλεξ Πούλιν έχασε τη ζωή του, καθώς έκανε ψαροντούφεκο στο Παλμ Μπιτς στο νότιο Κουίνσλαντ της Ασυτραλίας.

«Ο 32χρονος Αυστραλός πρωταθλητής του σνόουμπορντ, βρέθηκε από έναν κολυμβητή σε έναν τεχνητό ύφαλο λίγο πριν τις 11 π.μ. Οι έρευνες για το θάνατό του συνεχίζονται», ανέφερε το ABC στο Twitter.

«Οι ναυαγοσώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον άνδρα μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο », δήλωσε αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης.

Ο Πούλιν είχε στεφθεί παγκόσμιος πρωταθλητής στο σνόουμπορντ κρος, το 2011 και το 2013 και ήταν ο σημαιοφόρος της Αυστραλίας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2014 στο Σότσι.