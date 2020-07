Κοινωνία

Τροχαίο ατύχημα και μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας

Σύγκρουση αυτοκινήτων προκάλεσε ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το πρωί της Τετάρτης, στην λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκη ένα και ένα αυτοκίνητο, ενώ δεν έχει γίνει γνωστο αν υπάρχουν τραυματίες από την σύγκρουση.

Λόγω του τροχαίου έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα και ταλαιπωρία.