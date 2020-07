Life

H Ναόμι Κάμπελ και η πρώτη online Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Η Ναόμι Κάμπελ άνοιξε την Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι με ομιλία μέσω βίντεο αφιερωμένη στον «αγώνα για ισότητα και πολυμορφία».

«Αυτή είναι μια έκκληση για δράση που κάνουμε» είπε φορώντας αμάνικο μπλουζάκι με τις λέξεις PHENOMENALLY BLACK.

Καθισμένη σε έναν μπεζ καναπέ με έναν κρυστάλλινο πολυέλαιο πίσω της, η Ναόμι Κάμπελ έκανε αναφορές στον Νέλσον Μαντέλα και το Κίνημα Black Lives Matter. Τα μαθήματα του κινήματος Black Lives Matter πρέπει επίσης να εφαρμοστούν στη μόδα, είπε.

«Αυτή είναι μια συζήτηση που ξεκινά τώρα και θα διαρκέσει όσο χρειάζεται» πρόσθεσε. «Εξαρτάται από εμάς, εξαρτάται από εσάς να αρχίσετε να επιβάλλετε τη συμπερίληψη του πλήθους των ταυτοτήτων που συνθέτουν τις χώρες μας» είπε. «Ήρθε η ώρα να οικοδομήσουμε μια πιο δίκαιη βιομηχανία με ένα καλό σχήμα επιλογών και ισορροπιών. Είναι πλέον περισσότερο από ποτέ υποχρεωτικό να τις συμπεριλάβουμε με μόνιμο τρόπο και όχι παροδικό» πρόσθεσε.

Η γεννημένη στη Βρετανία supestar της πασαρέλας στο βίντεο για την Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι και τη Γαλλική Ομοσπονδία Μόδας και Υψηλής Ραπτικής που την διοργανώνει τόνισε ότι «ο αγώνας για την ισότητα και την πολυμορφία υπήρξε ένας μακρύς αγώνας στην κοινωνία και στη βιομηχανία της μόδας». Αναφερόμενη στον πρώην ηγέτη της Νότιας Αφρικής, Νέλσον Μαντέλα - τον οποίο συνάντησε αρκετές φορές και θαύμαζε πολύ σημείωσε: «Είπε ότι το όραμα χωρίς δράση είναι απλώς ονειροπόληση, αλλά το όραμα με δράση μπορεί να αλλάξει τον κόσμο» πρόσθεσε. «Ξεκινά τώρα, στη Γαλλία» ανέφερε. «Είμαι η Ναόμι Κάμπελ και κηρύσσω την έναρξη της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι» υπογράμμισε.

Ακολούθησε προβολή βίντεο οίκων μόδας. Χωρίς νέα συλλογή αυτή τη σεζόν, ο οίκος Schiaparelli παρουσίασε μια ταινία μικρού μήκους που δείχνει τον επικεφαλής σχεδιαστή του, Daniel Roseberry να σκιτσάρει μία «Φανταστική Συλλογή». Ο σχεδιαστής κάθεται σε ένα παγκάκι στην Washington Square Park στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν αποκλεισμένος κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

«Η πανδημία ανέστρεψε όλα όσα γνωρίζαμε. Τώρα, αντί για μια ομάδα να δημιουργεί αυτή τη συλλογή, έχω τη δική μου φαντασία. Αντί για το Place Vendome στο Παρίσι, έχει σχεδιαστεί και σκιτσάρεται σε ένα παγκάκι πάρκου» ανέφερε ο σχεδιαστής.

Τα σχέδιά του περιέχουν αναφορές στην ιδρύτρια του οίκου Έλσα Σκιαπαρέλι, τα οποία ο οίκος ελπίζει να παρουσιάσει σε μια capsule συλλογή στο Λος Άντζελες τον Δεκέμβριο. Η σχεδιάστρια Iris Van Herpen σε ταινία μικρού μήκους του Ράιαν ΜακΝτάνιελς παρουσίασε την ηθοποιό του Game of Thrones, Κάρις Βαν Χάουτεν, να περιπλανιέται σε μια σύγχρονη αυλή φορώντας μία αέρινη δημιουργία που εκπέμπει φως και μαύρους κρυστάλλους που συναρμολογούνται μαγικά στο ίδιο σχήμα σε ένα πέτρινο δάπεδο. Η ταινία συμπυκνώνει το μείγμα υψηλής τεχνολογίας και οργανικών υλικών που χαρακτηρίζουν τον οίκο Van Herpen.

Η Maria Grazia Chiuri, καλλιτεχνική διευθύντρια των συλλογών υψηλής ραπτικής για γυναίκες, ready to wear και αξεσουάρ του Dior, «επιστράτευσε» τον Ιταλό σκηνοθέτη Ματέο Γκαρόνε για να γυρίσει μια ταινία μικρού μήκους που παρουσιάζει τα περίπλοκα ρούχα – σε μινιατούρες και σε κανονικό μέγεθος από τη συλλογή υψηλής ραπτικής Φθινόπωρο 2020.

Η ταινία, με τίτλο «The Dior Myth» οδήγησε τους θεατές σε ένα ταξίδι χωρίς λόγια σε ένα δάσος γεμάτο με παραμυθένια πλάσματα όπως μια σειρήνα, νύμφες, έναν Φαύνο και μια γυναίκα που αναδύεται από ένα τεράστιο κοχύλι. Οι εικόνες θύμισαν την ταινία φαντασίας του Ιταλού σκηνοθέτη «Tale of Tales» του 2015. Η πρώτη on line Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι διοργανώνεται στις 6-8 Ιουλίου με τους οίκους να δημιουργούν ταινίες για να παρουσιάσουν τις συλλογές.