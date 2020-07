Οικονομία

Επικουρικές συντάξεις: Πιστώνονται σήμερα τα αναδρομικά (πίνακες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απόψε αναδρομικά για 235.233 δικαιούχους επικουρικών συντάξεων. Μέχρι το Νοέμβριο του 2020 οι επανορθώσεις και στις κύριες συντάξεις.

Πιστώνονται σήμερα το βράδυ, όπως είχαν εγκαίρως δεσμευτεί ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης και ο διοικητής του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) Χρήστος Χάλαρης, τα ποσά των αναδρομικών των επικουρικών συντάξεων στους λογαριασμούς των 235.233 δικαιούχων, με το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό προ φόρων να φτάνει τα 142.773.656,70 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, «με την πίστωση των ανωτέρω χρημάτων, κλείνει ένας μικρός κύκλος διορθώσεων των επικουρικών συντάξεων των συνταξιούχων, τον οποίο ήταν υποχρεωμένο, λόγω απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), να φέρει εις πέρας η σημερινή πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αίροντας τις μεγάλες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου-ΣΥΡΙΖΑ και νομοθετώντας την ασφαλιστική μεταρρύθμιση του ν. 4670/2020 στο τέλος του Φεβρουαρίου του 2020.

Με το ν. 4670/2020, εκτός από την οργανωτική και διοικητική ενοποίηση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) με τον e-ΕΦΚΑ και τη θεσμοθέτηση της νέας επικουρικής σύνταξης για όλους, δρομολογήθηκαν και υλοποιούνται τα εξής όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις:

1. Αύξηση των επικουρικών συντάξεων κατά 99,57 ευρώ στους περίπου 235.233 συνταξιούχους που είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης άνω των 1.300 ευρώ και είχαν περικοπεί με το νόμο Κατρούγκαλου-ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου 2020.

2. Καταβολή των αναδρομικών στους 235.233 δικαιούχους, ύψους 132.804.220,53 ευρώ, η οποία ολοκληρώνεται αύριο 9 Ιουλίου 2020.

3. Ταυτόχρονη πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων για πρώτη φορά με την πληρωμή των συντάξεων μηνός Αυγούστου στο τέλος Ιουλίου».

Το υπουργείο Εργασίας υπογραμμίζει ότι ο κύκλος των διορθώσεων των συντάξεων «από τους αντισυνταγματικούς νόμους ΣΥΡΙΖΑ δεν κλείνει εδώ, καθώς έχει δρομολογηθεί, μέχρι το τέλος του έτους:

1. Η καταβολή των κύριων συντάξεων αυξημένων με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, όπως αυτά νομοθετήθηκαν με το ν. 4670/2020, που θα γίνει τον Οκτώβριο του 2020.

2. Η επιστροφή των αναδρομικών κύριων συντάξεων, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, από 1.9.2019 μέχρι 1.9.2020, που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2020».

Δείτε τον πίνακα με τα στοιχεία των αναδρομικών ποσών (10/2019 - 05/2020) των ενεργών (σύμφωνα με τα αποστελλόμενα από τους φορείς στοιχεία πληρωμής συντάξεων μηνός 07/2020) επικουρικών συντάξεων, ανά φορέα, και οι οποίες και θα πιστωθούν μέσω ΔΙΑΣ από το ΕΣΕΠΣ: