Κόσμος

Πέθαναν οι γηραιότεροι σιαμαίοι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγαν από τη ζωή οι Ρόνιο και Ντόνι Γκάλιον που γεννήθηκαν ενωμένοι στην κοιλιά.

Σε ηλικία 68 ετών έφυγαν από τη ζωή οι γηραιότεροι σιαμαίοι, ενώ ο θάνατός τους οφείλεται σε φυσικά αίτια. Ο Ρόνιο και ο Ντόνι Γκάλιον γεννήθηκαν στις 28 Οκτωβρίου 1951 ενωμένοι στην κοιλιά τους και πέθαναν στις 4 Ιουλίου σε κέντρο περίθαλψης στο Οχάιο.

Το 2014 είχαν κηρυχθεί οι γηραιότεροι σιαμαίοι λίγο πριν από τα 63α γενέθλιά τους, ξεπερνώντας τους Τσανγκ και Ενγκ Μπάνκερ, τα πρώτα πιο διάσημα σιαμαία παγκοσμίως. Ο αδερφός τους Τζιμ Γκάλιον είπε στο WHIO-TV ότι οι δυο τους ήταν ενθουσιασμένοι που είχαν γίνει οι γηραιότεροι σιαμαίοι. Ο Τζιμ είπε ότι τα αδέρφια του συζητούσαν γι' αυτό συχνά και σημείωναν τις ημέρες στο ημερολόγιό τους.

Τη χρονιά που έσπασαν το προηγούμενο ρεκόρ, ο Ρόνιε είχε πει: "Είναι αυτό που εγώ και ο Ρόνι ονειρευόμασταν και ελπίζουμε να πάρουμε το δαχτυλίδι, επειδή το ονειρευόμασταν αυτό από τότε που ήμασταν παιδιά". Οι άνδρες ήταν ενωμένοι στη μέση και μοιράζονταν το κάτω πεπτικό σύστημα, το ορθό και το πέος, ενώ καθένας από αυτούς είχε τη δική του καρδιά, το στομάχι και ένα ζευγάρι χέρια και πόδια.

Ζούσαν με τον Τζιμ και τη γυναίκα του και την Τετάρτη της προηγούμενης εβδομάδας εισήχθησαν στο κέντρο περίθαλψης. Ο Τζιμ είπε στο MLive.com το 2014 ότι οι Ρόνι και Ντόνι εμφανίζονταν σε σόου στο πλαίσιο καρναβαλιών όταν ήταν παιδιά και χρησιμοποιούσαν τα έσοδά τους για να βοηθήσουν στη στήριξη των εννέα αδερφών τους. "Αυτό ήταν το μόνο εισόδημα, ήταν εκείνοι που μας έτρεφαν" είπε ο αδερφός τους.

Στα τρία τους χρόνια ο πατέρας τους πήρε τα αγόρια στα καρναβάλια βλέποντας έτσι ότι είχαν τρόπο να φέρουν χρήματα στην οικογένεια και να πληρώσουν τον τεράστιο ιατρικό λογαριασμό. Ταξίδεψαν στη Βόρεια Αμερική μαζί με τον Γουάρντ Χολ έναν ιμπρεσάριο σε τσίρκο υπό τον τίτλο "Ζωντανοί αυτοπροσώπως οι Γκάλιον σιαμαίοι δίδυμοι". Σύμφωνα με τον αδερφό τους ο Ρόνι και ο Ντόνι δέχονταν διαφορετική συμπεριφορά στη Νότια και την Κεντρική Αμερική. "Τους υποδέχονταν σαν ροκ σταρ" είπε ο Τζιμ.

Τα δύο αδέρφια βρίσκονταν στο τρέιλέρ τους και παρακολουθούσαν τηλεόραση ενώ οι θεατές των καρναβαλιών πλήρωναν για να τους παρακολουθούν μέσω παράθυρου. Αποσύρθηκαν το 1991 και ζούσαν μόνοι τους έως το 2010 όταν εμφάνισαν προβλήματα υγείας. Έτσι τους ανέλαβαν τα μέλη της οικογένειάς τους. Το 2010 δημιουργήθηκε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή τους. Εθελοντές της κοινότητας που ζούσαν συνεισέφεραν ώστε να δημιουργηθεί μία προσθήκη στο σπίτι του Τζιμ ώστε οι σιαμαίοι να έχουν ένα σπίτι να ζουν. Μεγαλώνοντας υπέφεραν από αρθρίτιδα. Έτσι πέρασαν 10 χρόνια μέσα στην οικογένειά τους.

Πηγή: The Sun