Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Πλησιάζοντας προς το τέλος της εβδομάδας, αρχίζει να μας επηρεάζει το τρίγωνο που σχηματίζουν ο Ήλιος με τον Ποσειδώνα.

ΚΡΙΟΣ: Έντονα συναισθηματική αναμένεται να είναι αυτή η εβδομάδα για εσένα όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της, αφού αυτό το τρίγωνο που σχηματίζουν ο Ήλιος από τον Καρκίνο με τον Ποσειδώνα στους Ιχθύες, ξυπνάει έντονα την ανάγκη σου για τρυφερότητα και ρομαντισμό στη ζωή σου. Πρόσεξε, όμως, αν είσαι μόνος σου, να μην μπεις στη διαδικασία να καλύψεις αυτές σου τις ανάγκες με άτομα που έχεις αφήσει πίσω, γιατί τα πράγματα είναι λίγο θολά κι ένα πισωγύρισμα αυτήν τη στιγμή να αποδειχτεί η χειρότερη δυνατή κίνηση που μπορούσε να κάνεις.

ΤΑΥΡΟΣ: Νέες γνωριμίες και συζητήσεις που θα κάνεις αυτές τις μέρες και όσο πλησιάζουμε προς την Κυριακή, μπορεί να σου δώσουν τις λύσεις που περιμένεις για να ξεκολλήσει το κάρο από τη λάσπη. Αν σε απασχολούν κάποια θέματα υγείας, τώρα είναι η στιγμή για να ασχοληθείς περισσότερο μαζί τους και να βρεις τους ανθρώπους εκείνους που θα σε βοηθήσουν να τα αντιμετωπίσεις. Στα συναισθηματικά σου, όλη αυτή η διάθεση κατανόησης που δείχνεις, θα σε βοηθήσει να έρθεις πιο κοντά με τους ανθρώπους που σε ενδιαφέρουν.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Αν τις προηγούμενες μέρες αντιμετώπισες με ψυχραιμία και υπομονή τις καταστάσεις γύρω σου, τότε η δεύτερη εβδομάδα του Ιούλη κλείνει με μια μορφής “δικαίωση” για εσένα, αφού με τον Ήλιο από τον Καρκίνο να σχηματίζει όψη τριγώνου με τον Ποσειδώνα στα “Ψάρια”, φαίνεται ότι η αξία σου αναγνωρίζεται και μπορείς να διεκδικήσεις και καλύτερες απολαβές στη δουλειά σου, αλλά και πιο ευνοϊκές συνθήκες εργασίας. Στα αισθηματικά σου, είσαι αποφασισμένος να δεις τη μεγάλη εικόνα των πραγμάτων και να μην επιτρέψεις την γκρίνια να σου χαλάει τη διάθεση.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η ευαισθησία σου και η πιο συναισθηματική αντιμετώπιση των ανθρώπων και των καταστάσεων γύρω σου, βοηθούν να πέσουν οι τόνοι. Παραμερίζοντας εγωισμούς και ιδιοτροπίες θα έρθεις πιο κοντά με κάποιους ανθρώπους με τους οποίους θες πραγματικά να ρίξεις γέφυρες οι οποίες θα κλείσουν το χάσμα μεταξύ σας. Πλησιάζοντας προς το τέλος της εβδομάδας, το τρίγωνο του Ήλιου με τον Ποσειδώνα θα σου δώσει την ευκαιρία για πολλές ρομαντικές επαφές με το ταίρι σου, αλλά και τη διάθεση να κατανοήσεις τι είναι αυτό που περιμένει από σένα.

ΛΕΩΝ: Το τρίγωνο που σχηματίζουν ο Ήλιος από τον Καρκίνο και ο Ποσειδώνας από τους Ιχθύες, λειτουργεί πραγματικά σαν μία έκλαμψη έντονης διαίσθησης που σε βοηθά ενστικτωδώς να πάρεις τις καλύτερες αποφάσεις σε ζητήματα τα οποία μπορεί ως τώρα να έμοιαζαν χαοτικά. Από την άλλη, η ευαισθησία σου και το ειλικρινές ενδιαφέρον σου για τα άτομα που αγαπάς, ίσως σε αγχώσει λίγο, αφού μπορεί να νιώθεις ότι οι δυνατότητές σου είναι δεν είναι αρκετές για να ανταποκριθείς στις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους. Να θυμάσαι ότι αρκεί να κάνεις το καλύτερο που μπορείς.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της εβδομάδας, που η επιρροή του τριγώνου του Ήλιου απ’ τον Καρκίνο με τον Ποσειδώνα στους Ιχθύες γίνεται πιο ισχυρή και πιο αισθητή, καλό θα είναι να αρχίσεις να βλέπεις λίγο πιο μακριά και πιο απελευθερωμένα, πέρα από τους κανόνες και τα αυστηρά πλαίσια στα οποία συνηθίζεις να περιορίζεσαι. Επίτρεψε στη διαίσθηση και τη φαντασία σου να σου δείξουν νέους δρόμους, οι οποίοι μπορούν να σε απογειώσουν και να σε φέρουν ένα βήμα πιο κοντά σε όσα ονειρεύεσαι.

ΖΥΓΟΣ: Η εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και η αποφασιστικότητά σου να αντιδράσεις και να κάνεις ότι περνάει από το χέρι σου προκειμένου τα πράγματα να πάρουν την καλύτερη δυνατή τροπή, είναι αρκετά για να σε φέρουν μια ανάσα από την επιτυχία, είτε αυτή είναι επαγγελματική, είτε με κάποιο τρόπο σε καταξιώνει κοινωνικά στα μάτια των γύρω σου. Στην ερωτική σου ζωή, ακόμα κι αν ο ενθουσιασμός σου για τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα σου δεν είναι τόσο έντονος, η συναισθηματική κάλυψη που μπορεί να σου προσφέρει ίσως είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε άλλο σε αυτή τη φάση.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Οι συμβουλές κάποιων ανθρώπων που έχουν την πείρα να σε νουθετήσουν σωστά, σε συνδυασμό με τη διαίσθηση σου μπορεί να αποτελέσουν τα βασικά συστατικά για να ξεκινήσεις τις “ζυμώσεις” νέων σχεδίων που δημιουργούν τις καλύτερες προοπτικές για την εξέλιξη σου. Πολύ θετικές εξελίξεις μπορεί να υπάρχουν σε θέματα σπουδών ή σε ζητήματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με τις επαφές σου με το εξωτερικό, ίσως ακόμα και με κάποιο ταξίδι που σκοπεύεις να πραγματοποιήσεις. Στην ερωτική σου ζωή, από σήμερα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, μπορείς να περιμένεις ισχυρές δόσεις περιπέτειας και ρομαντισμού.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Πλησιάζοντας προς το τέλος της εβδομάδας θα δεις ότι κάποιοι άνθρωποι σε εμπιστεύονται και έχουν την ανάγκη να ανοιχτούν και να σου μιλήσουν για θέματα που τους προβληματίζουν και τα οποία δεν μπορούν να τα μοιραστούν με τον καθένα. Στην προσπάθειά σου να τους κατανοήσεις καλύτερα και να τους συμβουλέψεις, θα έρθεις σε επαφή και με κάποιους δικούς σου προβληματισμούς ή ακόμα και φοβίες και θα μπορέσεις να τους αναγνωρίσεις, βήμα πολύ βασικό προκειμένου να ξεκινήσεις να συμφιλιώνεσαι μαζί τους.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Με αυτό το τρίγωνο που σχηματίζουν πλησιάζοντας προς το τέλος της εβδομάδας ο Ήλιος με τον Ποσειδώνα, έχεις τη φαντασία και τη διαίσθηση να κάνεις τις σωστές εκείνες κινήσεις που θα πείσουν τους άλλους και θα τους φέρουν με τα νερά σου. Έχεις την ευκαιρία να συνδυάσεις το συναίσθημα με τη λογική και την πρακτικότητα, καταφέρνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο να εμπνεύσεις και να γοητεύσεις τους ανθρώπους γύρω σου, γεγονός που μπορεί να σε φέρει από ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες γνωριμίες στα αισθηματικά σου, μέχρι και κάποιες πολύ χρήσιμες επαφές για την προώθηση των επαγγελματικών σου.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Με την καλή διάθεση σου και την κατανόηση που μπορείς να επιδείξεις σήμερα, θα μπορέσεις να επαναφέρεις τις ισορροπίες σε κάποιες σχέσεις κυρίως μέσα στο εργασιακό σου περιβάλλον που μπορεί το προηγούμενο διάστημα να είχαν διαταραχθεί. Από την άλλη. με αυτό το τρίγωνο που σχηματίζουν όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της εβδομάδας ο Ήλιος με τον Ποσειδώνα θα μπορέσεις να ασχοληθείς περισσότερο με θέματα που έχουν να κάνουν με την εμφάνισή σου και τον τρόπο ζωής σου και να κάνεις κάποιες επιλογές που θα ωφελήσουν και την υγεία σου.

ΙΧΘΥΕΣ: Υπέροχα κλείνει για εσένα αυτή η δεύτερη εβδομάδα του Ιούλη, αφού ο Ήλιος από τον Καρκίνο βρίσκεται σε ιδανική όψη τριγώνου με τον Ποσειδώνα στους Ιχθύες και σου δίνει την ευκαιρία να περάσεις ανέμελες στιγμές με το ταίρι σου, αλλά και με ανθρώπους που νιώθεις να σε ανανεώνουν και να σε κάνουν να παίρνεις τη ζωή αλλιώς. Μπορεί να δεχτείς ευχάριστες ειδήσεις ή ακόμα και αφίξεις από το εξωτερικό, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν και κάποιες εξελίξεις που θα σου δώσουν ώθηση για νέα δημιουργικά ξεκινήματα ή ακόμα και κάποιες σπουδές.

Πηγή: Astrologos.gr