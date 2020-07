Κόσμος

Κορονοϊός: πάνω από 60.000 νέα κρούσματα στις ΗΠΑ μέσα σε 24 ώρες!

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν πάνω από 60.000 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 χθες Τετάρτη, αριθμός που αποτελεί νέο θλιβερό ρεκόρ στη χώρα και παγκοσμίως, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν πάνω από 60.000 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 χθες Τετάρτη, αριθμός που αποτελεί νέο θλιβερό ρεκόρ στη χώρα και παγκοσμίως, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς. Το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς έκανε λόγο νωρίτερα για 55.000 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό στη χώρα ως τις 20:30 χθες (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα ώρα Ελλάδας).

Οι ΗΠΑ είναι αντιμέτωπες με την προοπτική ενός ζοφερού καλοκαιριού, καθώς πολλές πολιτείες σπάνε η μια πίσω από την άλλη ρεκόρ νέων κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορονοϊό. Πολλές τοπικές κυβερνήσεις έχουν αναγκαστεί να επιβάλλουν ξανά κλείσιμο τομέων των τοπικών οικονομιών, αφήνοντας χιλιάδες εργαζόμενους χωρίς απολαβές.

Πέρα από τα σχεδόν 10.000 νέα κρούσματα που επιβεβαιώθηκαν στη Φλόριντα, οι αρχές του Τέξας ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν πάνω από 9.500, ενώ στην Καλιφόρνια καταγράφηκαν πάνω από 8.500. Τόσο η Καλιφόρνια, όσο και το Τέξας κατέγραψαν εξάλλου νέα θλιβερά ρεκόρ θανάτων εξαιτίας της COVID-19. Χθες Τετάρτη οι νεκροί εξαιτίας της πανδημίας στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τους 900, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Το προηγούμενο διήμερο καταγράφηκε το υψηλότερο επίπεδο θανάτων από τον Ιούνιο, πάντα κατά την καταμέτρηση του Ρόιτερς.

Το Τενεσί, η Δυτική Βιρτζίνια και η Γιούτα κατέγραψαν ρεκόρ νέων κρουσμάτων μόλυνσης. Τα κρούσματα αυξάνονται σε 42 από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, σύμφωνα με την ανάλυση του Ρόιτερς που βασίζεται στη σύγκριση των αριθμών που ανακοινώθηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες με αυτούς που ανακοινώθηκαν τις δύο προηγούμενες. Χθες καταγράφηκαν συνολικά στις ΗΠΑ 60.020 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, ενώ έμενε ακόμη να δώσουν στοιχεία κάποιες τοπικές αρχές. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί την Παρασκευή και ήταν 56.818 κρούσματα, σύμφωνα με το Ρόιτερς.

Οι ΗΠΑ θρηνούν πάνω από 132.000 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 3 και πλέον εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από τον SARS-CoV-2. Παγκοσμίως, τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 12 εκατομμύρια χθες, ενώ οι θάνατοι ξεπέρασαν τους 548.000.