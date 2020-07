Κόσμος

Νέο ηχητικό Φλόιντ: μαμά σ'αγαπώ, πες στα παιδιά ότι τα αγαπώ

"Είμαι νεκρός", ακούγεται να λέει ο Τζορτζ Φλόιντ σε ένα νέο ηχητικό ντοκουμέντο που δόθηκε τώρα στη δημοσιότητα, στο οποίο εκλιπαρεί για βοήθεια...

Ο πρώην αστυνομικός στις ΗΠΑ, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, είπε στο θύμα να σταματήσει να φωνάζει και να μην μιλάει καθώς πίεζε με το γόνατό του τον λαιμό του επί σχεδόν εννέα λεπτά και εκείνος πάσχιζε να αναπνεύσει, σύμφωνα με το οπτικό υλικό από την κάμερα που είχε πάνω στο κράνος του ο αστυνομικός, το οποίο δόθηκε τώρα στη δημοσιότητα.

Ο Φλόιντ, στον οποίο οι αστυνομικοί είχαν περάσει χειροπέδες, ακούγεται να λέει στο βίντεο ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει πάνω από 20 φορές. Ο θάνατος του 46χρονου Τζορτζ Φλόιντ στις 25 Μαΐου οδήγησε σε αντιρατσιστικές διαδηλώσεις κατά της αστυνομικής βίας σε όλες τις ΗΠΑ αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο με τους διαδηλωτές να ζητούν φυλετική ισότητα και μεταρρυθμίσεις στην αστυνομία.

"Μαμά σ' αγαπώ. Πες στα παιδιά ότι τα αγαπώ. Είμαι νεκρός", ακούγεται να λέει ο Φλόιντ στη διάρκεια των εννέα λεπτών που ο αστυνομικός τον πιέζει στον λαιμό με το γόνατό του ενώ εκείνος βρίσκεται πεσμένος στον δρόμο και χάνει σταδιακά τις αισθήσεις του. Η μητέρα του Φλόιντ πέθανε πριν από δύο χρόνια ωστόσο στο βίντεο εκείνος ακούγεται να την επικαλείται. Στη διάρκεια του βίντεο ο Φλόιντ ακούγεται να ζητάει την μητέρα και τα παιδιά του πολλές φορές.

Ο Φλόιντ εκλιπαρούσε για βοήθεια καθώς ο αστυνομικός τον πίεζε στο έδαφος, σύμφωνα με το υλικό αυτό της κάμερας που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες στο πλαίσιο της προσπάθειας του δικηγόρου ενός από τους άλλους δύο αστυνομικούς που συμμετείχαν στην σύλληψη, του Τόμας Λέιν, να απορριφθούν από το δικάστήριο οι κατηγορίες της συναυτουργίας και συνέργειας σε δολοφονία που έχουν απαγγελθεί στον πελάτη του. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο δικηγόρος του Λέιν κατέθεσε σχετική αίτηση σε δικαστήριο της Μινεάπολις.

"Είμαι τελειωμένος, τελειωμένος. Είμαι κλειστοφοβικός. Πονάει το στομάχι μου. Πονάει ο λαιμός μου. Πονάω παντού. Χρειάζομαι νερό, παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Δεν μπορώ να αναπνεύσω, κύριε αστυνομικέ. Θα με σκοτώσεις φίλε", ακούγεται να λέει στο βίντεο ο Φλόιντ απευθυνόμενος στον αστυνομικό Ντέρεκ Σόβιν που τον πίεζε με το γόνατό του. "Τότε σταμάτα να μιλάς, σταμάτα να φωνάζεις. Σπαταλάς πολύ οξυγόνο μιλώντας", του απαντάει ο αστυνομικός.

Ο Φλόιντ ακούγεται να παρακαλάει τους αστυνομικούς την στιγμή που τον συλλαμβάνουν να μην τον βάλουν στο περιπολικό γιατί ήταν κλειστοφοβικός και δυσφορούσε. Ο 44χρονος Σόβιν, ο οποίος είναι λευκός, συνελήφθη στις 29 Μαΐου, τέσσερις ημέρες μετά τον θάνατο του Φλόιντ. Δήλωσε αθώος για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας δεύτερου βαθμού που του απαγγέλθηκε και απολύθηκε από το Σώμα.

Σε τρεις άλλους πρώην αστυνομικούς της Μινεάπολις--σε έναν λευκό, έναν μαύρο και έναν Αμερικανό ασιατικής καταγωγής--έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για συναυτουργία και συνέργεια στη δολοφονία του Φλόιντ. Σε κάποια στιγμή ένας από τους αστυνομικούς, ο Τόμας Λέιν, προτείνει στον Σόβιν να γυρίσει τον Φλόιντ από την μια πλευρά του, σύμφωνα με το οπτικό υλικό. "Όχι, θα μείνει σε αυτή την θέση όπως τον συλλάβαμε", απαντάει ο Σόβιν. Ο Φλόιντ είχε συλληφθεί επειδή πλήρωσε με ένα πλαστό εικοσαδόλαρο σε κατάστημα μαναβικής.