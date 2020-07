Παράξενα

Φρικτός θάνατος παιδιού: Το εγκατέλειψε η μάνα του στο σπίτι κι έφυγε με τον εραστή της (βίντεο)

Το κοριτσάκι είχε μείνει μόνο του για 8 ολόκληρες ημέρες. Οι διασώστες που κλήθηκαν, το βρήκαν εξαθλιωμένο, αλλά δεν κατάφεραν να το σώσουν.

Συνελήφθη μία 24χρονη μητέρα από την Ιαπωνία, η Σάκι Κακεσάκι, που κατηγορείται ότι άφησε την 3χρονη κόρη της, Νόα, μόνη στο σπίτι για 8 ολόκληρες ημέρες!

Η μητέρα το εγκατέλειψε κι έφυγε με τον εραστή της, ο οποίος βρισκόταν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, με αποτέλεσμα το άτυχο κοριτσάκι να πεθάνει από την πείνα.

Μάλιστα, η ίδια εντόπισε το παιδί της αναίσθητο, όταν επέστρεψε από το ταξίδι στις 13 Ιουνίου, ενώ οι διασώστες που κλήθηκαν το βρήκαν σε άθλια κατάσταση, μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο σκουπίδια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας φίλος της ισχυρίστηκε πως η γυναίκα έφευγε για μέρες ή ξενυχτούσε και άφηνε το μωρό μόνο του στο σπίτι, ενώ και οι Αρχές πιστεύουν πως το κακοποιούσε και το εγκατέλειπε συστηματικά.

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε πως η μικρή Νόα έφερε σημάδια κακοποίησης, ενώ άφησε την τελευταία της πνοή λόγω σοβαρής αφυδάτωσης και ασιτίας.

Η Κακεκάσι, ωστόσο, που αρχικά υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι η μικρή ήταν άρρωστη για αρκετές ημέρες και ότι δεν είχε χρήματα για να την πάει στο νοσοκομείο, φέρεται να ισχυρίστηκε - όταν συνελήφθη - πως δεν περίμενε η μικρή να πεθάνει από ασιτία. «Νόμιζα ότι θα ήταν εντάξει», δήλωσε, σύμφωνα με τους Japan Times.

Μετά τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και υπό την πίεση των αστυνομικών, τελικά υποχρεώθηκε να αποκαλύψει την αλήθεια.