“Travel + Leisure”: Πάρος, το καλύτερο νησί της Ευρώπης

Δείτε την κατάταξη, όπως διαμορφώνεται, από τους πολυάριθμους αναγνώστες του αμερικάνικου περιοδικού.

Το καλύτερο νησί της Ευρώπης για το 2020 είναι η Πάρος, σύμφωνα με τους πολυάριθμους αναγνώστες του κορυφαίου αμερικανικού ταξιδιωτικού περιοδικού «Travel + Leisure», που συμμετείχαν στην ψηφοφορία για τα World's Best Awards 2020.

Παράλληλα, η Ελλάδα αποτελεί τον αγαπημένο προορισμό των αναγνωστών του περιοδικού για μία ακόμη χρονιά, αφού μεταξύ των 20 κορυφαίων νησιών της ευρωπαϊκής ηπείρου περιλαμβάνονται, επίσης, η Μήλος στη 2η θέση, η Κρήτη στην 6η, η Ρόδος και τα Δωδεκάνησα στη 10η, η Σαντορίνη στην 11η, η Κέρκυρα και τα νησιά του Ιονίου στη 18η και η Μύκονος στην 20η.

Όπως σημειώνουν οι συντάκτες του περιοδικού για την Πάρο «αυτό το καταφύγιο των 76 τετραγωνικών μιλίων έχει μερικές από τις πιο όμορφες παραλίες στην Ελλάδα, με εκτάσεις λευκής άμμου που περιβάλλονται από απόκρημνους βράχους και τιρκουάζ νερά. Η ενδοχώρα του νησιού γοητεύει τους επισκέπτες με την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, τα μικρά χωριά και τα αρχαία μνημεία. Όσοι αναζητούν τη νυχτερινή ζωή θα μείνουν ευχαριστημένοι με τα πολλά κλαμπ του νησιού, ενώ όσοι προτιμούν τη χαλάρωση μπορούν επίσης να απολαύσουν μασάζ και ήσυχες στιγμές».

Εξάλλου, στην ίδια ψηφοφορία, η Πάρος αναδείχθηκε ως το 2ο καλύτερο νησί παγκοσμίως, με την Μήλο να κατακτά την 3η θέση και την Κρήτη την 15η θέση.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε από τις 4 Νοεμβρίου 2019 έως τις 2 Μαρτίου 2020, δηλαδή πριν από την έξαρση της πανδημίας Covid-19 και την επιβολή περιοριστικών μέτρων, με βάση τα αρχικά κριτήρια που είχαν τεθεί από τους διοργανωτές, όπως η ποικιλία των προσφερόμενων δραστηριοτήτων, τα αξιοθέατα, η φυσική ομορφιά, οι παραλίες, η γαστρονομία και η φιλοξενία.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το ελληνικό βραβείο για την πρώτη θέση της Πάρου, θα παραλάβει η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ ΗΠΑ, Μαρία Κριθαριώτη.