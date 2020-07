Οικονομία

Προγράμματα για άνεργους από το Υπουργείο Τουρισμού

Τρία προγράμματα συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης αναμένεται να υλοποιηθούν άμεσα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «εγκρίθηκαν από το Υπουργείου Τουρισμού τρία Προγράμματα ύψους 40,4 εκατ. ευρώ, συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης ανέργων στους τομείς της Αλιείας, του Καταδυτικού Τουρισμού και της Τουριστικής Βιομηχανίας, τα οποία και αναμένεται να υλοποιηθούν άμεσα.

Η προώθηση των συγκεκριμένων Προγραμμάτων εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος μέσω της αναβάθμισης των δεξιοτήτων επαγγελματιών και εργαζομένων στο χώρο του Τουρισμού. Ειδικότερα, πρόκειται για τα εξής 3 προγράμματα:

Το «Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης ανέργων στον τομέα της Αλιείας», το οποίο απευθύνεται σε 6.000 ωφελούμενους και έχει προϋπολογισμό 18 εκατ. ευρώ. Το «Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης ανέργων στον Καταδυτικό Τουρισμό», το οποίο απευθύνεται σε 1.500 ωφελούμενους και έχει προϋπολογισμό 5,4 εκατ. ευρώ. Το «Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης ανέργων, ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας», το οποίο απευθύνεται σε 4.000 άνεργους νέους και έχει προϋπολογισμό 17 εκατ. ευρώ.

Τα τρία Προγράμματα θα συγχρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και σκοπός τους είναι οι ωφελούμενοι να ενδυναμώσουν και να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, λαμβάνοντας εξειδικευμένη κατάρτιση και πιστοποίηση από διαπιστευμένους -σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα- φορείς σε νέες ειδικότητες προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνατότητες απασχόλησης τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις των κλάδων της Αλιείας, του Καταδυτικού Τουρισμού και της Τουριστικής Βιομηχανίας».