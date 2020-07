Κοινωνία

Λυκούδης στον ΑΝΤ1: “δεμένοι” οι κατηγορούμενοι για την δολοφονία Μακρή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σιγουριά της Βικτώριας Καρύδα για ένα από τα δύο αδέλφια και η αναζήτηση του κινήτρου. Τι λέει ο συνήγορος της οικογένειας του θύματος.