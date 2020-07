Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη

Προβληματισμός και προετοιμασία για αυστηροποίηση των ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας και όχι μόνο.

Όπως ανακοινώθηκε απο τρο Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, "η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας, θα συζητηθεί αύριο, Παρασκευή 10 Ιουλίου, στις 12:30, σε τηλεδιάσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, στον αποηχο της αύξησης κρουσμάτων, τόσο των "εισαγόμενων" απο τις πύλες εισόδου στην χώρα, όσο και των διάσπαρτων ανά την χώρα, εξέλιξη που προκαλεί προβληματισμό και στους λοιμωξιολόγους.

Στο σχέδιο συμμετέχουν και στελέχη από τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ενοπλες Δυνάμεις ώστε να ενισχυθεί το δυναμικό των μικτών κλιμακίων, υπό τον επιχειρησιακό συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Στην τηλεδιάσκεψη θα συμμετέχουν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού 'Εργου Ακης Σκέρτσος, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Παναγιώτης Πρεζεράκος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Θεόδωρος Κλιάρης, ο Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή Μιχάλης Μπεκίρης, ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας και ο Καθηγητής της Επιστήμης των Δεδομένων και Λειτουργιών Κίμωνας Δρακόπουλος.

Η παρουσίαση του σχεδίου και της κατανομής των δυνάμεων από όλα τα Σώματα, θα γίνει από τον κ. Χαρδαλιά και στοιχεία της λειτουργίας του Συστήματος στοχευμένης δειγματοληψίας, από τον κ. Δρακόπουλο".