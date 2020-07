Life

“Άγριες Μέλισσες”: συγκλονιστικές εξελίξεις στα τελευταία επεισόδια της σεζόν (εικόνες)

Η αποκάλυψη των μεγάλων μυστικών, ξυλοδαρμοί, ευκαιρίες για εκδίκηση και καταστάσεις που κινούνται στα όρια… ζωής και θανάτου!

Αμείωτο αναμένεται να κρατήσουν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού τα τελευταία επεισόδια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, «Άγριες Μέλισσες», με τις καταιγιστικές εξελίξεις, τα μυστικά που έρχονται στο φως και εκείνα που δοκιμάζουν τις σχέσεις των πρωταγωνιστών, μαζί με τις επιπλοκές στην πολυαναμενόμενη γέννηση του μωρού της Δρόσως.

Δείτε το «μενού» των τελευταίων επεισοδίων, πριν από την ανάπαυλα της καλοκαιρινής περιόδου…

Δευτέρα 13 Ιουλίου - Επεισόδιο 122

Όλοι μένουν έκπληκτοι από τον βίαιο ξυλοδαρμό του Σταμάτη από τον Νικηφόρο. Η Ασημίνα αποφασίζει να δώσει στον Σταμάτη τα χρήματα που ζητά για να κρατήσει το στόμα του κλειστό. Εκείνος θα τα δεχτεί ή θα αλλάξει τακτική; Παράλληλα, η Ανέτ προσπαθεί να μάθει τον λόγο που ο Δούκας αποφάσισε να κρατήσει τον Μελέτη κοντά τους. Η Ελένη και ο Λάμπρος ζουν, επιτέλους, τον έρωτά τους ενώ ο Νέστορας καταλαβαίνει πως ο Κυπραίος βυθίζεται ξανά στα σκοτάδια του και προειδοποιεί την Ελένη. Την ίδια ώρα, ο Μελέτης γίνεται η σκιά του Νικηφόρου, έπειτα από εντολή του Δούκα, και ανακαλύπτει κάτι σημαντικό για τις κινήσεις του. Η Ουρανία βρίσκεται αντιμέτωπη μ’ ένα μεγάλο δίλημμα όταν φτάνουν τα χαρτιά του διαζυγίου. Ο Λάμπρος βαδίζει σε τεντωμένο σκοινί τόσο στη σχέση του με τη Θεοδοσία όσο και με τον Κυπραίο.

Τρίτη 14 Ιουλίου - Επεισόδιο 123

Ο Λάμπρος, μετά την επίθεση του Κυπραίου, ζητά από τον πατέρα του να τον απομακρύνουν από τον Συνεταιρισμό. Οι πόνοι πιάνουν τη Δρόσω και η Μυρσίνη με την Ελένη και τη Ρίζω αναλαμβάνουν να την ξεγεννήσουν κρυφά. Εν τω μεταξύ, ο Νικηφόρος κι η Ασημίνα ετοιμάζονται ώστε να πάρουν μυστικά το μωρό όταν γεννηθεί. Ο Σταμάτης, εξοργισμένος από την επιμονή της Βιολέτας για διαζύγιο, την πετά έξω από το μαγαζί μαζί με τον Παναγιώτη. Ο Προκόπης κι ο Προύσαλης αναλαμβάνουν να βρουν μια λύση. H Δρόσω έχει μια σοβαρή επιπλοκή στη γέννα κι ο Φανούρης σπεύδει να ειδοποιήσει τον Νικηφόρο. Ο Μελέτης θα τους ακολουθήσει, κρυφά, μέχρι την κρυψώνα της Δρόσως. Θα αποκαλυφθεί το μυστικό τους; Η κατάσταση της Δρόσως χειροτερεύει κι η Ρίζω τους προειδοποιεί πως η μάνα και το παιδί κινδυνεύουν.

Τετάρτη 15 Ιουλίου - Επεισόδιο 124

Ο Νικηφόρος και η Μυρσίνη θα καταφέρουν να κερδίσουν χρόνο ώστε να μην αποκαλυφθεί το μυστικό τους από τον Μελέτη ή είναι, ήδη, αργά; Ο Σταμάτης, έχοντας πάρει το καφενείο στα χέρια του, συνειδητοποιεί πως η επιβίωσή του στο χωριό δε θα είναι εύκολη καθώς η Βιολέτα έχει πολλούς συμμάχους. Η κατάσταση του Κυπραίου, εξαιτίας της μορφίνης, χειροτερεύει και τα βάζει με όλους. Θα τον βοηθήσει ο Νέστορας ή θα αποφασίσει να εκδικηθεί για τον γιο του; Η Ελένη και η Ρίζω προσπαθούν να σώσουν τη Δρόσω και το μωρό. Θα τα καταφέρουν ή η μοίρα έχει τα δικά της σχέδια γι’ αυτή την εγκυμοσύνη που «διέλυσε» τις αδελφές Σταμίρη;

Πέμπτη 16 Ιουλίου - Επεισόδιο 125

Ο Παναγιώτης στήνει ένα νέο καφενείο, προκαλώντας την οργή του Σταμάτη ενώ η Ουρανία αποφασίζει, οριστικά, για τη σχέση της με τον Κυριάκο. Ο Δούκας βρίσκεται αντιμέτωπος μ’ έναν πολύ σκληρό εισαγγελέα, ο οποίος είναι αποφασισμένος να ξεσκεπάσει την υπόθεση της βιομηχανικής ζώνης. Ο Δούκας συνειδητοποιεί πως ο κλοιός γύρω του στενεύει. Πώς θα αντιδράσει; Και ενώ μια συνάντηση θα φέρει στο φως ένα θανάσιμο μυστικό, η μοίρα των τριών αδελφών κινδυνεύει να αλλάξει με τον πιο βίαιο τρόπο…

