Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: εγώ κρατάω το κλειδί του πεπρωμένου μου

Έτοιμος να γυρίσει στην δράση είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Ελληνας σούπερ σταρ περιμένει με αγωνία για την επανέναρξη του ΝΒΑ και θα κυνηγήσει το μεγάλο του όνειρο, που είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο Giannis ανέβασε ένα απόσπασμα από το βιβλίο του συγγραφέα Ελέιν Μάξγουελ γράφοντας μεταξύ άλλων:

«Η θέληση μου θα διαμορφώσει το μέλλον. Ανεξάρτητα αν αποτύχω ή πετύχω, δεν θα είναι κανενός αλλά μόνο δική μου. Είμαι η δύναμη. Μπορώ να ξεπεράσω οποιαδήποτε εμπόδιο μπροστά μου ή μπορεί να χαθώ μέσα στον λαβύρινθο. Επιλογή μου, ευθύνη μου, κερδίσω ή χάσω, μόνο εγώ κρατάω το κλειδί του πεπρωμένου μου».