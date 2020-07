Οικονομία

Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: ως μη γενόμενες οι αυξήσεις που φαίνονται στην ΑΑΔΕ

Ο Υφυπουργός Οικονομικών για τις διαδηλώσεις, τα προβλήματα στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, την επιστρεπτέα προκαταβολή και τις φοροελαφρύνσεις.

«Το δικαίωμα του συνέρχεσθε μπορεί να εξασκείται χωρίς να το πληρώνει ο φορολογούμενος», δήλωσε ο Θεόδωρος Σκυλακάκης στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», τονίζοντας ότι, δεν υφίσταται το αφήγημα της Αριστεράς ότι τα επεισόδια στις πορείες προκαλούνται από προβοκάτορες.

Ο υφυπουργός Δημοσιονομικής Πολιτικής σχολιάζοντας το νομοσχέδιο για τις συγκεντρώσεις που ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή, εξήγησε ότι, «αυτός που θα οργανώνει τη συγκέντρωση, θα πρέπει να το κάνει μαζί με την Αστυνομία. Αν υπάρχει η δυνατότητα να συνεργαστείς με την Αστυνομία».

Σχετικά με τα προβλήματα που υπάρχουν στην πλατφόρμα για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή, είπε ότι, «ακόμα κι αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, η πλατφόρμα θα λειτουργήσει και μέσα σε δέκα μέρες θα πάρουν τα χρήματα όσοι έκαναν την αίτηση».

«Χρειάζεται νέα Υπουργική Απόφαση, που θα υπογραφεί σήμερα για να περιλάβουμε τις 20.000 επιχειρήσεις χρειάστηκε να μπουν δύο φορές στη φόρμα», συμπλήρωσε σχετικά και εξήγησε σχετικά με τους δικαιούχους ότι, δόθηκε κεφάλαιο κίνησης «σε μεγάλες επιχειρήσεις και είδαμε μετά ότι χρειάστηκε και για μικρότερες επιχειρήσεις. Θα το δούμε για διεύρυνση, δε θα αφορά όμως τους ελεύθερους επαγγελματίες, που δε χρειάζονται κεφάλαιο κίνησης για να ξεκινήσουν».

Σχετικά με τα τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν στις πλατφόρμες της ΑΑΔΕ, σημείωσε ότι, «η ΑΑΔΕ έχει μεγάλο όγκο και δε γίνεται να τρέχει 4-5 πλατφόρμες ταυτόχρονα χωρίς προβλήματα τεχνικά», ενώ ξεκαθάρισε ότι, «αυτές οι αυξήσεις που φαίνονται είναι ως μη γενόμενες».

Σχετικά με την πορεία της Οικονομίας, απάντησε ερωτηθείς για τις προαναγγελθείσες μειώσεις σε ΕΝΦΙΑ και τις φοροελαφρύνσεις, ότι, «ζούμε διεθνώς τη μεγαλύτερη ύφεση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε εμάς θα συνεχιστεί η ύφεση όλο το καλοκαίρι, επειδή θα χάσουμε περίπου 7 εκατ. λόγω του Τουρισμού και ακόμα δεν ξέρουμε τι κανόνες θα έχουμε το 2021 και πώς θα είναι η ύφεση που θα μεταφερθεί».

«Συνεπώς, δεν μπορούν να συζητηθούν όλα των φορολογικών ελαφρύνσεων, αν δεν καθοριστεί πρώτα η πραγματικότητα», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για τα χρήματα που έχουν διατεθεί στα μέτρα στήριξης είπε τέλος ότι, «έχουμε μέτρα 24 δισ. που θα εξελιχθούν αυτήν τη χρονιά, έχουν φύγει τα 7 και αυτό το μήνα είναι πιθανό να φύγουν άλλα δύο».

«Δεν είναι εύκολη η κατάσταση», κατέληξε.