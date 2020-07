Κόσμος

Ρατσιστική επίθεση: Έδεσαν αφροαμερικανό σε δέντρο (βίντεο)

Απίστευτο περιστατικό βγαλμένο από άλλες εποχές έλαβε χώρα στις ΗΠΑ.

Την επίθεση λευκών σε αφροαμερικανό ερευνά το FBI, μετά το περιστατικό που εκτιλύχθηκε σε λίμνη της Ιντιάνα και καταγράφηκε και σε βίντεο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες έδεσαν τον άνδρα σε ένα δέντρο και του φώναζαν ρατσιστικά συνθήματα, ενώ ένας από αυτούς τον απείλησε ότι θα τον κρεμάσει.

Ο δικηγόρος της ακτιβίστριας, που κατέγραψε το βίντεο, είπε πως γίνονται ανακρίσεις και σύντομα θα αποδοθούν κατηγορίες. Σημείωσε, ωστόσο ότι, «παρακάλεσε» το FBI να παρέμβει.

Κατηγόρησε, επίσης ότι, τοπικές Αρχές δεν κινήθηκαν άμεσα για το συμβάν.

Τέλος, η ακτιβίστρια, εξήγησε ότι, η αποτυχία του να γίνουν συλλήψεις στο σημείο, οφείλεται στην καθυστέρηση των τοπικών Αρχών.