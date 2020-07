Υγεία - Περιβάλλον

Μάστιγα οι “ραγισμένες καρδιές” από το στρες της πανδημίας

Τι δείχνουν οι νέες μελέτες για το σύνδρομο. Ποιες δυσλειτουργίες και ανεπάρκειες προκαλεί.

Σημαντική αύξηση στα περιστατικά ασθενών με μυοκαρδιοπάθεια λόγω στρες ή μυοκαρδιοπάθεια Τακοτσούμπο ή “σύνδρομο της ραγισμένης καρδιάς, καταγράφει μία νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα στη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Το εν λόγω σύνδρομο συμβαίνει μετά από σωματικό ή ψυχικό στρες και προκαλεί δυσλειτουργία ή ανεπάρκεια στον καρδιακό μυ. Η αιτία για την εν λόγω μυοκαρδιοπάθεια πιστεύεται ότι είναι η παραγωγή αυξημένων ορμονών του στρες, που προσωρινά μειώνουν την ικανότητα της καρδιάς να χτυπά κανονικά.

Οι ασθενείς συνήθως έχουν συμπτώματα παρόμοια με έμφραγμα, όπως πόνο στο στήθος και δύσπνοια, όμως δεν έχουν μπλοκαρισμένες στεφανιαίες αρτηρίες. Άλλα συμπτώματα μπορεί να είναι καρδιακή αρρυθμία, λιποθυμία, χαμηλή αρτηριακή πίεση και καρδιογενές σοκ (αδυναμία της καρδιάς να αντλήσει αρκετό αίμα για να καλύψει τις ανάγκες του σώματος).

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καρδιολόγο Ανκούρ Κάλρα της Κλινικής του Κλίβελαντ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό ‘JAMA Network Open”, διαπίστωσαν μεγάλη αύξηση του ποσοστού των καρδιολογικών ασθενών με τέτοιο σύνδρομο στη διάρκεια της πανδημίας (7,8%) από ό,τι πριν από την εμφάνιση της Covid-19 (μόνο 1,7%).

Επίσης, οι ασθενείς με “ραγισμένη καρδιά” παρέμεναν περισσότερο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο εν μέσω πανδημίας, σε σχέση με την προ-πανδημική περίοδο. Όμως, δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφοροποίηση στη θνησιμότητα των ασθενών με μυοκαρδιοπάθεια λόγω στρες πριν και μετά την πανδημία. Επίσης, το εν λόγω σύνδρομο δεν φάνηκε να αυξάνει την πιθανότητα λοίμωξης, αφού όλοι οι ασθενείς βγήκαν αρνητικοί στα τεστ για κορωνοϊό.

Η πανδημία Covid-19 έχει προκαλέσει πολλαπλά επίπεδα στρες στις ζωές των ανθρώπων σε όλον τον κόσμο. Οι άνθρωποι δεν ανησυχούν μόνο για τους εαυτούς τους ή τις οικογένειές τους μήπως αρρωστήσουν, αλλά, επίσης, νοιάζονται για οικονομικά και συναισθηματικά ζητήματα, κοινωνικά προβλήματα και πιθανώς τη μοναξιά και την απομόνωση. Το στρες μπορεί να έχει σωματικές επιπτώσεις στα σώματα και στις καρδιές μας, όπως δείχνουν και οι αυξημένες σε αριθμό διαγνώσεις μυοκαρδιοπάθειας λόγω στρες που βλέπουμε γύρω μας δήλωσε ο δρ. Κάλρα.

Συνήθως, οι ασθενείς με τέτοια μυοκαρδιοπάθεια ανακάμπτουν σε μερικές ημέρες ή εβδομάδες, αν και μερικές φορές η διαταραχή μπορεί να προκαλέσει σοβαρότερη βλάβη στην καρδιά ή στον εγκέφαλο, που σπάνια μπορεί να αποβεί μοιραία. Τυπικά, το εν λόγω σύνδρομο αντιμετωπίζεται με φάρμακα που μειώνουν την αρτηριακή πίεση και επιβραδύνουν τον ρυθμό της καρδιάς.