Παράξενα

Το τελευταίο αντίο ζευγαριού παντρεμένου για 62 χρόνια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πικρός αποχαιρετισμός ηλικιωμένων έγινε πιο γλυκός με τη βοήθεια μιας νοσοκόμας.

Ζευγάρι παντρεμένο επί 62 χρόνια κατάφερε να κρατηθεί χέρι – χέρι, για μία τελευταία φορά στη ζωή του, αφού μία νοσοκόμα έφερε κοντά τα κρεβάτια τους στο νοσοκομείο.

Ο Τζον Γουίλσον, 92 ετών, νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Βρετανίας με καρκίνο σε τελικό στάδιο, ενώ η 88χρονη σύζυγός του νοσηλευόταν για άλλο λόγο στο ίδιο νοσοκομείο.

Όταν έγινε ξεκάθαρο ότι εκείνος μπαίνει στην τελική ευθεία της ζωής του, ενώ εκείνη θα έπαιρνε εξιτήριο για να επιστρέψει στο γηροκομείο, μία νοσοκόμα πήρε την αυθόρμητη απόφαση να βάλει δίπλα –δίπλα τα κρεβάτια τους, ώστε να αποχαιρετιστούν.

«Δεν μπορώ καν να φανταστώ πώς είναι να είσαι παντρεμένη για πάνω από 60 χρόνια και να ξέρεις ότι δε θα ξαναϊδωθείς με τον άλλον ποτέ ξανά», είπε η ίδια.

Κι ενώ εκείνοι έλεγαν το τελευταίο αντίο μεταξύ τους, για 10 λεπτά, εκείνη τράβηξε την τελευταία φωτογραφία, για να τη δώσει στην οικογένειά τους.

Ο Γούιλσον πέθανε στις 15 Ιουνίου.

«Η φωτογραφία προκάλεσε δάκρυα σε όποιον την είδε. Ο μόνος λόγος που έγινα νοσοκόμα ήταν επειδή νοιάζομαι για τους ανθρώπους και για τέτοιες στιγμές.

Το να ξέρω ότι ο γιος τους θα έχει τη φωτογραφία, όχι απλώς της τελευταίας στιγμής του πατέρα του, αλλά και της τελευταίας συνάντησής του με τη μητέρα του, παραμένει πολύ σημαντικό για μένα», είπε η νοσοκόμα.

Φυσικά ο γιος του ζευγαριού ευχαρίστησε τη γυναίκα μέσω γράμματος, στο οποίο της εξέφρασε τις ευχαριστίες του ίδιου και της αδελφής του που είχαν την ευκαιρία να δουν την τελευταία κοινή στιγμή των γονιών τους.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου», έγραψε ο Κερτ Γουίλσον.