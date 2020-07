Κόσμος

“Φως” στα αίτια του θανάτου του δημάρχου της Σεούλ

Νέα στοιχεία δόθηκαν από τις Αρχές. Οι κατηγορίες που προηγήθηκαν στον Τύπο.

Σε αυτοχειρία αποδίδουν τα πρώτα στοιχεία τον θάνατο του δημάρχου της Σεούλ, Παρκ Γουόν-σουν, αφού -όπως αναφέρεται από το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap- η σορός του δεν φαίνεται να έφερε σημάδια που να υποδεικνύουν εγκληματική ενέργεια.

Ο αξιωματούχος εντοπίστηκε νεκρός την Πέμπτη, ενώ μια ημέρα νωρίτερα η κόρη του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του, εν μέσω δημοσιευμάτων στον τοπικό Τύπο για κατηγορίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης.

Αστυνομικοί με drones και αστυνομικούς σκύλους βρήκαν τη σορό του στο όρος Μπουγκάκ, στα βόρεια της πρωτεύουσας, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Κοντά στο σημείο αυτό είχε εντοπιστεί για τελευταία φορά το σήμα του κινητού τηλεφώνου του κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Έως τώρα οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τα αιτία θανάτου, ενώ εκτιμάται πως πρόκειται για αυτοκτονία. «Ζητώ συγγνώμη από όλους. Ευχαριστώ όλους όσοι βρίσκονταν μαζί μου στη διάρκεια της ζωής μου. Ζητώ συγγνώμη από την οικογένειά μου, στην οποία μόνο πόνο έχω προκαλέσει», ανέφερε ο Παρκ σε σημείωμα που είχε αφήσει πάνω στο γραφείο του, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα από τις Αρχές της πρωτεύουσας με την άδεια της οικογένειάς του. Το σημείωμα πάντως δεν έκανε λόγο για κάποια εις βάρος του κατηγορία.

Εκπρόσωπος της οικογένειάς του σε ανακοίνωσή του χαρακτήρισε αβάσιμες τις εν λόγω πληροφορίες και τόνισε πως «αν συνεχιστεί η δυσφήμιση ανεξάρτητα από την αλήθεια, θα απαντήσουμε με νομικές ενέργειες».

Να σημειωθεί πως ο Παρκ διετέλεσε Δήμαρχος της Σεούλ από το 2011 και θεωρείτο πιθανός υποψήφιος για τις Προεδρικές εκλογές του 2022. Πολλοί κάτοικοι της Σεούλ σοκαρίστηκαν από τον αιφνίδιο θάνατο του πρώην ακτιβιστή, υπέρμαχου των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των δύο φύλων, ενώ στον αντίποδα άλλοι σχολίασαν πως ο δήμαρχος αυτοκτόνησε για να αποφύγει την τιμωρία.