Life

Κέιτι Πέρι: κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι “Smile” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια είχε παρουσιάσει νωρίτερα δείγμα από το καινούριο κομμάτι της.

Η Κέιτι Πέρι κυκλοφόρησε το ολοκαίνουργιο τραγούδι της «Smile» αφού αποκάλυψε επίσημα τον τίτλο και το εξώφυλλο του πέμπτου στούντιο άλμπουμ της, το οποίο φέρει τον ίδιο τίτλο. Το άλμπουμ έφερε αρχικά τον τίτλο KP5 που είχαν δώσει οι θαυμαστές της.

Στο εξώφυλλο του άλμπουμ εμφανίζεται η 35χρονη φορώντας ένα extravagant ναυτική και λευκό καρό τοπ μια κόκκινη μύτη κλόουν ενώ ποζάρει μουτρωμένη στην κορυφή της λέξης «Smile».

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια κοινοποίησε προηγουμένως ένα απόσπασμα του τραγουδιού.

«Έγραψα το τραγούδι, όταν περνούσα μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ζωής μου και είχα χάσει το χαμόγελό μου. Ολόκληρο το άλμπουμ είναι το ταξίδι μου προς το φως - με ιστορίες ανθεκτικότητας, ελπίδας και αγάπης» είπε για το νέο της project.

«Πρέπει να πω ότι κράτησε για λίγο, αλλά τώρα έχω πάλι πίσω αυτό το χαμόγελο» αναφέρει στίχος του τραγουδιού.

Ευτυχώς, οι θαυμαστές δεν θα πρέπει να περιμένουν πολύ περισσότερο για το «Smile», καθώς η Κέιτι Πέρι ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 14 Αυγούστου.

Η τραγουδίστρια πρόσφατα μίλησε για τη σκοτεινή περίοδο στη ζωή της μετά τον χωρισμό της το 2017 με τον Ορλάντο Μπλουμ, με τον οποίο στη συνέχεια επανασυνδέθηκε