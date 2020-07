Aυτόνομη οδήγηση: Ξεκίνησαν οι πρώτες δοκιμές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Κίνα, στην προσπάθειά της να αναβαθμίσει την οδική ασφάλεια, προτρέπει τις εταιρείες να αναπτύξουν γρηγορότερα την αυτόνομη οδήγηση.

Η Κίνα, στην προσπάθειά της να αναβαθμίσει την οδική ασφάλεια και να δημιουργήσει υψηλότερα στάνταρ στα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν, προτρέπει τις εταιρείες να αναπτύξουν γρηγορότερα την αυτόνομη οδήγηση και καθορίζει νέα υψηλότερα στάνταρ για την ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό των αυτοκινήτων.

Η αυτόνομη οδήγηση εξασφαλίζει την κίνηση του αυτοκινήτου χωρίς την παρέμβαση του οδηγού και θεωρείται η πιο αποτελεσματική πρόταση για την μείωση των ατυχημάτων.

Η WeRide, μια κινεζική εταιρεία που ειδικεύεται στην εξέλιξη της αυτόνομης κίνησης οχημάτων, ανακοίνωσε ότι είναι η πρώτη εταιρεία που ξεκίνησε τις δοκιμές οχημάτων χωρίς οδηγό στην Κίνα. Στην Κίνα, επιταχύνεται η ανάπτυξη αυτόνομων τεχνολογιών και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κλάδο αξιοποιούν τις δυνατότητες που έχουν, για να κερδίσουν μερίδιο από τη νέα πίτα που θα δημιουργηθεί στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο.

Η WeRide, με την υποστήριξη των αυτοκινητοβιομηχανιών Nissan, Renault και Mitsubishi, δήλωσε ότι ξεκίνησε δοκιμές πριν λίγες ημέρες σε ανοιχτούς δρόμους σε μια καθορισμένη περιοχή της πόλης Γκουάνγκτζου, μετά τη λήψη της σχετικής άδειας από τις Αρχές.

Στην Κίνα, εταιρείες όπως η Pony.ai που υποστηρίζεται από την Toyota, η Baidu Inc και η Didi Chuxing δοκιμάζουν επίσης αυτόνομα αυτοκίνητα, αλλά όλες έχουν επιλέξει οι δοκιμές να γίνονται με την παρουσία ενός ή δυο οδηγών για ασφάλεια σε κάθε όχημα. Οι πολύπειροι οδηγοί, που γνωρίζουν και την τεχνολογία της αυτόνομης οδήγησης, είναι σε ετοιμότητα για να παρέμβουν αν το σύστημα αυτόνομης οδήγησης δεν ανταποκριθεί στις έκτακτες καταστάσεις που μπορεί να εμφανιστούν στη διαδρομή, καθώς και να ελέγχουν συνεχώς αν το όχημα κινείται με βάση τον αρχικό προγραμματισμό.

Η WeRide ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει ένα απομακρυσμένο κέντρο για να πάρει τον έλεγχο των οχημάτων εάν χρειαστεί.

#WeRide Leads China to First Test Fully Driverless Cars with the Country's First Remote-control Permit#

WeRide becomes the first in China and second in the world to test fully driverless cars on open roads after the company obtained remote-control permit for road tests of ICV. pic.twitter.com/tkNkpENywo