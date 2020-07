Αθλητικά

Europa League - Ολυμπιακός: Η ημερομηνία της ρεβάνς με τη Γουλβς

Την ίδια ημέρα θα προκύψει και ο προσεχής αντίπαλος στο Final-8. Αναλυτικά το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων.

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου, στις 22:00, θα διεξαχθεί στο γήπεδο “Μολινό” ο αγώνας ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Γουλβς, για τη φάση των “16” του Europa League.

Οι “ερυθρόλευκοι”, που στο πρώτο παιχνίδι είχαν αναδειχθεί ισόπαλοι 1-1 με την αγγλική ομάδα στο “Γ. Καραϊσκάκης”, θα προσπαθήσουν να πάρουν σκορ πρόκρισης και το “εισιτήριο” για το άτυπο Final-8 της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί επί γερμανικού εδάφους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο “νοκ-άουτ” αγώνας Σεβίλλη-Ρόμα, από τον οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού ή της Γουλβς στα προημιτελικά (Τρίτη 11/8 στο Ντούισμπουργκ), θα γίνει την ίδια ημέρα, στις 19:55, στο Ντούισμπουργκ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκκρεμών αναμετρήσεων για τη “Φάση των 16” του Europa League:

Αγώνες νοκ-άουτ

Τετάρτη 5 Αυγούστου

22:00 Ίντερ-Χετάφε (Γκελζενκίρχεν)

Πέμπτη 6 Αυγούστου

19:55 Σεβίλλη-Ρόμα (Ντούισμπουργκ)

Αγώνες ρεβάνς

Τετάρτη 5 Αυγούστου

19:55 Σαχτάρ Ντόνετσκ-Βόλφσμπουργκ (Κίεβο)

19:55 Κοπεγχάγη-Μπασακσεχίρ (Κοπεγχάγη)

22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-ΛΑΣΚ (Μάντσεστερ)

Πέμπτη 6 Αυγούστου

19:55 Λεβερκούζεν-Ρέιντζερς (Λεβερκούζεν)

22:00 Βασιλεία-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Βασιλεία)

22:00 Γουλβς-Ολυμπιακός (Γουλβερχάμπτον)