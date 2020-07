Πολιτική

Φίλης για Αγία Σοφία: ο Ερντογάν θέλει να γίνει “Ατατούρκ” κι απομακρύνεται από την Δύση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο διεθνολόγος αναφέρεται στους στόχους του Τούρκου Προέδρου για την «πρωτοκαθεδρία» στο Ισλάμ. Τι εκτιμά για την αντίδραση των ΗΠΑ.