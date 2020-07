Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ρεκόρ κρουσμάτων παγκοσμίως το τελευταίο 24ωρο

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε αύξηση ρεκόρ των νέων κρουσμάτων κορονοϊού παγκοσμίως σήμερα, με 228.102 νέες μολύνσεις σε διάστημα 24 ωρών.

Τη μεγαλύτερη αύξηση καταγράφουν οι ΗΠΑ, η Βραζιλία, η Ινδία και η Νότια Αφρική, σύμφωνα με την ημερήσια έκθεση του Οργανισμού.

Το προηγούμενο ρεκόρ νέων κρουσμάτων του ΠΟΥ ήταν 212.326 την 4η Ιουλίου.

Ο αριθμός των θανάτων παραμένει σταθερός, σε περίπου 5.000 ημερησίως.