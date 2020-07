Κόσμος

Ερντογάν για Αγία Σοφία: θα είναι και τζαμί και Μνημείο ανοιχτό σε όλους

Διάγγελμα του Τούρκου Προέδρου Πότε θα γίνει η πρώτη μουσουλμανική προσευχή.

Ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε πως στις 24 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη μουσουλμανική προσευχή στην Αγία Σοφία.

Η Τουρκία ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, τόνισε ο Τούρκος Πρόεδρος, αψηφώντας τη διεθνή κατακραυγή.

«Το τζαμί της Αγίας Σοφίας θα είναι ανοιχτό σε όλους τους μουσουλμάνους, τους χριστιανούς, σε όλους τους ξένους», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.