Κορονοϊός: Εφιαλτικός ο απολογισμός της πανδημίας

Ανησυχία έχει προκαλέσει στους επιστήμονες η έξαρση των κρουσμάτων της νόσου COVID-19 παγκοσμίως.

Η πανδημία του κορονοϊού έχει προκαλέσει τουλάχιστον 556.140 θανάτους παγκοσμίως από τότε που η Κίνα ανακοίνωσε επισήμως την εμφάνιση της ασθένειας τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε επίσημες πηγές.

Περισσότερα από 12.361.580 κρούσματα της COVID-19 έχουν διαγνωστεί επισήμως σε 196 χώρες και εδάφη από την έναρξη της επιδημίας. Τουλάχιστον 6.593.400 άνθρωποι θεωρείται ότι έχουν αποθεραπευτεί.

Ο αριθμός αυτός των διαγνωσμένων κρουσμάτων δεν αντανακλά παρά ένα κλάσμα του πραγματικού αριθμού των μολύνσεων. Ορισμένες χώρες κάνουν διαγνωστικά τεστ μόνο στα βαριά περιστατικά, άλλες χρησιμοποιούν τα τεστ κατά προτεραιότητα για την ιχνηλάτηση, ενώ ένας αριθμός φτωχών χωρών διαθέτει περιορισμένες δυνατότητες ανίχνευσης.

Τις προηγούμενες 24 ώρες καταγράφηκαν σε όλον τον κόσμο 5.112 νέοι θάνατοι και 224.319 νέα κρούσματα. Οι χώρες όπου αναφέρθηκαν οι περισσότεροι θάνατοι σε ένα 24ωρο είναι η Βραζιλία (1.220), οι ΗΠΑ (739), και το Μεξικό (730).

Οι ΗΠΑ, που κατέγραψαν τον πρώτο τους θάνατο από κορονοϊό στις αρχές Φεβρουαρίου, είναι η πλέον πληγείσα χώρα τόσο σε αριθμό νεκρών όσο και κρουσμάτων, με 133.542 θανάτους και 3.144.472 κρούσματα. Τουλάχιστον 969.111 άνθρωποι έχουν αποθεραπευτεί.

Μετά τις ΗΠΑ, η πλέον πληγείσα χώρα είναι η Βραζιλία με 69.184 νεκρούς και 1.755.779 κρούσματα, η Βρετανία με 44.650 νεκρούς (288.133 κρούσματα), η Ιταλία με 34.938 νεκρούς (242.639 κρούσματα) και το Μεξικό με 33.526 νεκρούς (282.283 κρούσματα).

Μεταξύ των χωρών που έχουν πληγεί πολύ σκληρά, το Βέλγιο θρηνεί τους περισσότερους νεκρούς σε σύγκριση με τον πληθυσμό του, με 84 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους, ακολουθούν η Βρετανία (66), η Ισπανία (61), η Ιταλία (58) και η Σουηδία (55).

Η Κίνα (χωρίς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο) μετρά επισήμως 83.585 κρούσματα (4 νέα) και 4.634 νεκρούς. Ο αριθμός των θανάτων, σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές, παραμένει αμετάβλητος από τα μέσα του Μαΐου. Επίσης, 78.609 άνθρωποι θεωρείται ότι έχουν αποθεραπευτεί.

Το προηγούμενο 24ωρο η Ναμίμπια ανακοίνωσε τον πρώτο θάνατο εξαιτίας του ιού στην επικράτειά της.

Η Ευρώπη έχει καταγράψει 201.723 θανάτους και 2.803.100 κρούσματα, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς 142.335 θανάτους (3.251.493 κρούσματα), η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική 138.337 θανάτους (3.186.561 κρούσματα), η Ασία 41.422 θανάτους (1.658.293 κρούσματα), η Μέση Ανατολή 19.555 νεκρούς (893.896 κρούσματα), η Αφρική 12.633 νεκρούς (557.308 κρούσματα), η Ωκεανία 135 νεκρούς (10.619 κρούσματα).

Ο απολογισμός αυτός συντάχθηκε από δεδομένα που συνέλεξαν τα γραφεία του Γαλλικού Πρακτορείου από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και πληροφορίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.).