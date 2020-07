Ζώδια

Τα ζώδια και η σχέση τους με το κουτσομπολιό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι δεν μπορούν να κρατήσουν το στόμα τους κλειστό και ποιοι είναι ικανοί να σε βγάλουν… εφημερίδα με την πρώτη ευκαιρία;

Ποια είναι η σχέση των ζωδίων με το κουτσομπολιό; Ποιοι δεν μπορούν να κρατήσουν το στόμα τους κλειστό και ποιοι είναι ικανοί να σε βγάλουν… εφημερίδα με την πρώτη ευκαιρία; Διάβασε το ζώδιό σου αλλά και το ζώδιο των ανθρώπων που κάνεις παρέα και μάθε τι λένε πίσω από την πλάτη σου!

ΚΡΙΟΣ

Είναι γνωστό πως το Κριάρι είναι αρκετά αυθόρμητος και ενθουσιώδης τύπος, όμως δεν λείπουν και οι στιγμές που γίνεται εξαιρετικά επιπόλαιος! Είναι ειλικρινής και αυτά που θα μπει μπροστά σου, αυτά θα υποστηρίξει όταν και εσύ δεν είσαι παρών (ή παρούσα)! Δεν τον χαρακτηρίζει η διπροσωπία και δεν του αρέσει και το κουτσομπολιό! Το πρόβλημα με τον Κριό είναι ότι δεν μπορεί να κρατήσει το στόμα του κλειστό, δηλαδή πάνω στην παρορμητικότητά του, μπορεί από λάθος του να βγάλει στη φόρα κάτι που του έχεις πει και να δημιουργηθούν ξαφνικά μπελάδες! Αναμφίβολα μπορείς να του έχεις εμπιστοσύνη, αν του εκμυστηρευτείς ένα μυστικό σου και του επισημάνεις αρκετές φορές ότι δεν πρέπει να το αποκαλύψει! Ωστόσο δεν είναι σίγουρο ότι αν νευριάσει μαζί σου μία μέρα ή αν του πας και λίγο κόντρα… δεν θα σε βγάλει «εφημερίδα»!

ΤΑΥΡΟΣ

Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ο Ταύρος δεν είναι κουτσομπόλης, άσχετα αν γνωρίζει όλα τα μυστικά, τα απόκρυφα και τα κους-κους όλων! Δεν επιδιώκει να μαθαίνει κουτσομπολιά, αλλά εμπνέει σιγουριά, σταθερότητα και εμπιστοσύνη και έτσι, όλοι τρέχουν σε αυτόν να πουν τα εσώψυχά τους! Ο Ταύρος δεν θα προδώσει το μυστικό σου, δεν του αρέσουν ούτε οι μπελάδες, αλλά ούτε και οι ίντριγκες και προπάντων είναι της άποψης πως ότι δεν θέλει να του κάνουν δεν το κάνει και αυτός ο ίδιος! Επομένως, να ξέρεις οτι βαδίζει πάντα με γνώμονα την εχεμύθεια!

ΔΙΔΥΜΟΙ

Έχεις να κάνεις με έναν επικοινωνιακό άνθρωπο που του αρέσει να τα μαθαίνει όλα και που δύσκολα μπορεί να κρατήσει το στόμα του κλειστό! Θεωρεί ότι κάθε πληροφορία πρέπει να διαχέεται, δεν του αρέσουν τα μυστικά και ο Δίδυμος δεν κρατά ποτέ ούτε την προσωπική του ζωή μυστική! Η συμπεριφορά του γίνεται αρκετές στιγμές «παιδιάστικη» και εμπλέκεται σε κουτσομπολιά, χωρίς να είναι αυτή η πρόθεσή του! Μπορεί να του ξεφύγει πάνω στην κουβέντα και να αποκαλύψει κάτι που του είχες πει και μετά θα βρει τρόπο για να το μπαλώσει, για να μην σε εκθέσει! Σε κάθε περίπτωση, αν δεν θέλεις κάποιο σοβαρό σου θέμα να βγει στην επιφάνεια, καλύτερα να σκεφτείς δύο και τρεις φορές, πριν το εκμυστηρευτείς σε έναν Δίδυμο!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Ένας Καρκίνος έχει την πρωτιά στο κουτσομπολιό… Του αρέσει να τα ξέρει όλα, φροντίζει να μαθαίνει όλα τα μυστικά των φίλων και των γνωστών και σχολιάζει (διακριτικά μεν), το τι κάνει ο καθένας! Το κουτσομπολιό λοιπόν είναι το ταλέντο του Καρκίνου και σίγουρα πολλές φορές θα βάλει και εσένα στον πειρασμό να κουτσομπολέψεις μαζί του! Ωστόσο, αν σε αγαπάει πραγματικά και είσαι δικός του άνθρωπος, τότε θα φροντίσει να σε προστατέψει και δεν θα βγάλει φόρα-παρτίδα τα μυστικά σου! Μην σου τύχει όμως να τον αδικήσεις ή να τον πληγώσεις, γιατί τότε θα βγουν όλα τα άπλυτά σου στην φόρα!

ΛΕΩΝ

Όποιος πει ότι δεν έχει κουτσομπολέψει ποτέ του είναι ψεύτης! Αυτή είναι η άποψη του Λέοντα, ο οποίος όμως φροντίζει να μην ξεπερνά τα όρια του κους-κους και ξέρει πότε πρέπει να μιλήσει αλλά και πότε να σταματήσει! Θα κουτσομπολέψει το ντύσιμο και το βάψιμο των φιλενάδων του, θα σχολιάσει στους κοινούς γνωστούς σας για το νέο σου αμόρε, όμως δεν θα αποκαλύψει ποτέ ένα μυστικό που του είπες! Δεν θα βγάλει ποτέ στην φόρα τα προσωπικά δεδομένα της οικογένειας ή των αδελφικών φίλων… Απλά κάποιες στιγμές μέσα σε παρέα, μπορεί και το Λιοντάρι να παρασυρθεί και απλά να πει: «Μα καλά, πώς μπορεί και κυκλοφορεί αυτόν τον τύπο…Τα χάλια του έχει»!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η στάση του Παρθένου για το κουτσομπολιό είναι αρκετά απόλυτη! Αν και κυβερνήτης του ζωδίου του είναι ο Ερμής, που σημαίνει ότι είναι λάτρης κάθε μορφής επικοινωνίας, ξέρει πολύ καλά να κρατά το στόμα του κλειστό και δεν του αρέσει οποιαδήποτε μορφής κους- κους! Απομακρύνει από κοντά του ανθρώπους που συνηθίζουν να σχολιάζουν, να κριτικάρουν και να κουτσομπολεύουν, γιατί μαζί τους δεν βρίσκει τίποτα κοινό! Είναι της άποψης ότι σε όλους τους τομείς της ζωής μας πρέπει να έχουμε ηθική και αξιοπρέπεια, γι’ αυτό και απορρίπτει από τη ζωή του το κουτσομπολιό! Δεν είναι τυχαίο που ένας Παρθένος διατηρεί σταθερές, μακρόχρονες φιλίες… Δεν αποκαλύπτει ποτέ μυστικά!

ΖΥΓΟΣ

«Αχ με συγχωρείς, μου ξέφυγε, δεν το ήθελα… Δεν το περίμενα ότι θα σε ενοχλούσε αυτό που είπα»! Αυτή είναι η απάντηση που θα σου δώσει συχνά ένας Ζυγός, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να τον θεωρήσεις σαν «τάφο» για τα μυστικά σου! Πίσω από αυτό το γλυκό, αθώο προσωπάκι, κρύβεται ένας άνθρωπος που θέλει να τα μαθαίνει όλα και πράγματι κάνει συλλογή πληροφοριών! Γνωρίζει όλα τα κουτσομπολιά της showbiz αλλά και της παρέας, όμως φροντίζει να κρατά τα προσχήματα, γιατί είναι και ευθυνόφοβος και δεν του αρέσουν οι καβγάδες και οι μπελάδες! Δύσκολα θα σου παραδεχτεί ότι αποκάλυψε το μεγάλο σου μυστικό και όταν έχει τη φωλιά του λερωμένη, θα φροντίσει με τρόπο διπλωματικό να βγάλει την ουρά του απέξω!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Ο Σκορπιός είναι το «βαρύ πυροβολικό» στο κουτσομπολιό! Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει ανοίξει την καρδιά του και να μην έχει πει τα εσώψυχά του σε έναν Σκορπιό… Τα ξέρει όλα και φροντίζει να τα μαθαίνει όλα, σε σημείο που γίνεται και εξαιρετικά αδιάκριτος! Αν είναι φιλαράκι σου, ακόμα και αν θέλεις να του κρατήσεις κάποιο μυστικό, θα βρει τον τρόπο για να σε κάνει να του το πεις! Ξέρει όλα τα κουτσομπολιά της γειτονιάς, της οικογένειας και της παρέας, όμως κρατά το στόμα του κλειστό! Αλίμονο όμως σε όποιον τον αδικήσει ή δεν του φερθεί σωστά, γιατί τότε ο Σκορπιός θα ανοίξει το στόμα του και θα στάξει πραγματικά δηλητήριο!

ΤΟΞΟΤΗΣ

Ένας Τοξότης ξέρει και μαθαίνει πολλά από τους γύρω του, όμως είναι… μπενάκης – βγενάκης. Αυτό σημαίνει ότι τη στιγμή που θα του εκμυστηρευτείς κάτι, την άλλη στιγμή θα το έχει θάψει μέσα του και δεν θα υπάρχει ο κίνδυνος της αποκάλυψης! Από έναν Τοξότη θα μάθεις όλα τα κουτσομπολιά της επικαιρότητας, της πολιτικής, της showbiz, θα μαθαίνεις όλες τις νέες τάσεις και το τι συμβαίνει στο εξωτερικό, όμως ποτέ δεν θα μάθεις τα προσωπικά δεδομένα άλλων ανθρώπων. Δεν του αρέσουν τα λόγια πίσω από την πλάτη και το μόνο παράπτωμά του είναι ότι ενώ μπορεί να είσαστε μαζεμένοι όλοι παρέα, ξαφνικά μέσα στον ενθουσιασμό του μπορεί να του ξεφύγει κάποια πληροφορία που του έχεις δώσει! Όμως θα το κάνει άθελά του και θα φροντίσει να το καλύψει!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Το κουτσομπολιό για τον Αιγόκερω είναι… μικρότητα και το αποφεύγει σε κάθε μορφή επικοινωνίας του! Τους κοντινούς του ανθρώπους τους προστατεύει από τα κουτσομπολιά, άσε που τους μαλώνει κιόλας, αν διαπιστώσει ότι παρεκτρέπονται και αρχίζουν το «θάψιμο»! Σε καμία περίπτωση δεν θα έβγαζε στην φόρα κανένα μυστικό, ίσα-ίσα που θα φρόντιζε να το καλύψει, προκείμενου να μην φανερωθεί! Από έναν Αιγόκερω θα μάθεις μόνο γενικού περιεχομένου κουτσομπολιά, του στυλ: «Μα καλά, εδώ δεν έχουν να φάνε, πήγαν και αγόρασαν καινούριο αυτοκίνητο;», «Ρε συ το έμαθες; Ο Δημητράκης έμεινε χωρίς δουλειά, πώς θα μπορεί τώρα να συντηρήσει την οικογένεια»;

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Ο Υδροχόος είναι ένας κοινωνικός άνθρωπος, βρίσκεται πάντα ανάμεσα σε κόσμο, μιλάει αρκετά και του αρέσει να μαθαίνει, να συζητά, αλλά και να κουτσομπολεύει. Όλα αυτά όμως γίνονται χωρίς κακία ή δόλο! Δεδομένου ότι έχεις να κάνεις με έναν απρόβλεπτο, εκρηκτικό άνθρωπο, ο οποίος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να τηρήσει όρια και κανόνες, είναι προτιμότερο για σένα να μην του πεις κάτι πολύ σοβαρό, έστω και αν τον προειδοποιήσεις ότι δεν θα ήθελες να το αποκαλύψεις! Ο Υδροχόος δεν μετρά καθόλου τις δηλώσεις του στυλ «Μην τολμήσεις να το πεις, θα με εκθέσεις», αν ακούσει κάτι τέτοιο, κάτι θα τον «τρώει» για να αποκαλύψει το μυστικό σου! Ωστόσο, επειδή δεν του αρέσει να πληγώνει τα αγαπημένα του πρόσωπα δηλώνει και ευθέως: «Καλύτερα μη μου λέτε τίποτα… γιατί μου ξεφεύγουν»!

ΙΧΘYΕΣ

Ένα Ψαράκι γίνεται τόσο γλυκό, τρυφερό και ευαίσθητο, που έχεις την ανάγκη να του ανοίξεις την ψυχή σου, να του πεις όλα σου τα μυστικά γιατί αισθάνεσαι ότι θα σε κατανοήσει, ότι θα σε πονέσει και ότι θα νιώσει όπως εσύ! Το πρόβλημα όμως ξεκινά αφού του αποκαλύψεις ένα μυστικό… Ο Ιχθύς είναι κουτσομπόλης, του αρέσει να σχολιάζει και παρασύρεται πολύ από τους ανθρώπους γύρω του. Εκεί είναι που μπορεί να βγάλει εφημερίδα όλα τα προσωπικά σου δεδομένα! Πόσο μάλλον αν κάποια στιγμή τον απομακρύνεις ή τον παραμελήσεις λίγο… Τότε είναι ικανός να βγάλει φόρα-παρτίδα όλα όσα έχετε συζητήσει μεταξύ σας, χωρίς να υπολογίσει εκείνη τη στιγμή ότι κάποιες από τις πληροφορίες είναι προσωπικές και πρέπει να παραμείνουν μυστικές!

Πηγή: Astrologos.gr