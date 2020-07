Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης : “Καλπάζει’’ προς τον τίτλο

Το γκολ από την «άσπρη βούλα» και η ασίστ που οδήγησαν στην όγδοη διαδοχική νίκη των «μερένχες» στην μετά κορονοϊό εποχή.

Ένα ακόμη βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος έκανε η Ρεάλ Μαδρίτης στην Ισπανία.

Στην 35η αγωνιστική επικράτησε με 2-0 της Αλαβές στη Μαδρίτη , κι έτσι διατήρησε το +4 , που ουσιαστικά είναι +5 , λόγω πλεονεκτήματος σε πιθανή ισοβαθμία, από την δεύτερη Μπαρτσελόνα.

Ο Καρίμ Μπενζεμά στο 11' με πέναλτι που κέρδισε ο Μεντί από μαρκάρισμα του Τσίμο , «άνοιξε» το σκορ, ενώ ο Γάλλος «σέρβιρε» στο 51' το δεύτερο γκολ στον Μάρκο Ασένσιο, το οποίο επικυρώθηκε με χρήση VAR.

Η «βασίλισσα» δεν εντυπωσίασε, με το οριζόντιο δοκάρι να σταματά στο 3' την κεφαλιά του Χοσέλου και τον Τιμπό Κουρτουά να κάνει αρκετές επεμβάσεις. Σημασία ωστόσο έχει ότι βρίσκεται μία ανάσα μακριά από το ζητούμενο της που είναι ο τίτλος στη La Liga.