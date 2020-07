Αθλητικά

Πέθανε ο Τζακ Τσάρλτον

"Έφυγε" ο θρύλος του βρετανικού ποδοσφαίρου. Μαζί με τον αδελφό του, Μπόμπι οδήγησαν την Αγγλία στον τίτλο στο Μουντιάλ του 1966.

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 85 ετών ο θρύλος του βρετανικού ποδοσφαίρου, Τζακ Τσάρλτον.

Σύμφωνα με την οικογένειά του ο Τσάρλτον «έφυγε» ήρεμα έχοντας δίπλα του στενούς του συγγενείς.

Ο 85χρονος Τσάρλτον αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια προβλήματα υγείας.

Ο Τζάκ Τσάρλτον ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός του Μπόμπι Τσάρλτον με τον οποίο μεγαλούργησαν στην εθνική ομάδα της Αγγλίας που κατέκτησε το Μουντιάλ του 1966.

Ο Τσάρλτον μεγαλούργησε και με τη φανέλα τη Λιντς με την οποία έπαιξε συνολικά 773 φορές στα 23 χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Σύμφωνα με τους ιστορικούς του ποδοσφαίρου ο Τσάρλτον ήταν ίσως ένας από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς στην ιστορία.