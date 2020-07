Υγεία - Περιβάλλον

Αναίμακτη και ανώδυνη θεραπεία των κιρσών

Γράφει ο Σταύρος Καλλιάφας, Αγγειοχειρουργός - Ενδαγγειοχειρουργός, Δ/ντής Α’ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.

Κιρσοί ονομάζονται οι διογκωμένες, ψηλαφητές φλέβες των κάτω άκρων. Οφείλονται στην εξασθένηση του τοιχώματος και την δυσλειτουργία των φλεβικών βαλβίδων.

Εμφανίζονται πιο συχνά στις γυναίκες μεταξύ 30 και 70 ετών. Προδιαθεσικοί παράγοντες είναι η ύπαρξη συγγενούς πρώτου βαθμού με κιρσούς, η παχυσαρκία, η απουσία άσκησης, η εγκυμοσύνη, η παρατεταμένη ορθοστασία και το παρατεταμένο κάθισμα.

Συμπτώματα

Αρχικά οι κιρσοί δεν δίνουν κανένα σύμπτωμα. Σε πιο προχωρημένο στάδιο προκαλούν:

πόνο

βάρος

κάψιμο

οίδημα

νυχτερινές κράμπες

αλλαγή στο χρώμα και σκλήρυνση του δέρματος γύρω από τον αστράγαλο

έλκη (πληγές) οι οποίες επουλώνονται πολύ δύσκολα.

Η σοβαρότερη όμως επιπλοκή των κιρσών είναι η θρόμβωση. Η διάγνωση των κιρσών γίνεται με την κλινική εξέταση και το triplex (έγχρωμη υπερηχοτομογραφία) φλεβών κάτω άκρων.

Σύγχρονη Θεραπεία

Η σύγχρονη θεραπεία των κιρσών είναι ελάχιστα επεμβατική, ανώδυνη, με άριστο αισθητικό αποτέλεσμα και με άμεση επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες.

Στη Κλινική μας στο ΥΓΕΙΑ, είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που εφαρμόσαμε την πιο σύγχρονη, ανώδυνη και ριζική θεραπεία των κιρσών, τη θεραπεία με «super κόλλα» Venaseal

Αναίμακτη & ανώδυνη θεραπεία με «super κόλλα» Venaseal

Το Venaseal είναι μία συσκευή που χρησιμοποιεί μια πολύ ισχυρή ενδαγγειακή κόλλα για την σύγκλιση, απορρόφηση και τελικά εξαφάνιση των φλεβών που προκαλούν τους κιρσούς.

Με τοπική αναισθησία σε ένα μόνο σημείο (στο σημείο παρακέντησης) εισάγεται μέσα στη φλέβα που προκαλεί τους κιρσούς ένας ειδικός καθετήρας και τοποθετείται η Super-κόλλα (Venaseal) στη φλέβα.

Η όλη διαδικασία ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο με υπερσύγχρονο, υψηλής ευκρίνειας έγχρωμο υπερηχοτομογράφο. Με τον τρόπο αυτό η κόλλα τοποθετείται με ασφάλεια και ακρίβεια χιλιοστού στη θέση που επιθυμεί ο χειρουργός. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η φλέβα αποφράσσεται και στη συνέχεια απορροφάται από τον οργανισμό.

Εάν χρειάζεται, στον ίδιο χρόνο και με τοπική συνήθως αναισθησία, διενεργείται αφαίρεση κιρσών με Μικροκιρσεκτομή.

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων ο ασθενής πηγαίνει σπίτι του την ίδια μέρα, χωρίς ελαστική κάλτσα και επιστρέφει άμεσα στις δραστηριότητές του. Σε ελάχιστες εξαιρέσεις, (εκτεταμένοι κιρσοί) ίσως χρειαστεί παραμονή για λίγες ώρες στο Νοσοκομείο και ελαστική κάλτσα για μία ή δύο εβδομάδες.

Η θεραπεία κιρσών με Venaseal είναι αναίμακτη και ανώδυνη και επιτρέπει τη θεραπεία οποιασδήποτε φλέβας (μείζων σαφηνής ή ελάσσων σαφηνής, ή κλάδοι αυτών) σε όλο το μήκος τους.

Όπως και με οποιαδήποτε άλλη μορφή θεραπείας το αίμα επιστρέφει στην κυκλοφορία από τις υγιείς φλέβες.

Το σύστημα Venaseal έχει έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων (FDA). Κλινικές μελέτες έχουν αποδείξει την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και τα προτερήματα της μεθόδου αυτής.

Πλεονεκτήματα θεραπείας

Τα πλεονεκτήματα του Venaseal σε σχέση με το ενδαγγειακό laser και τα ραδιοκύματα είναι τα ακόλουθα:

Δεν χρειάζεται τοπική αναισθησία πολλαπλών παρακεντήσεων στο μηρό (tumescent anesthesia). Το μόνο που χρειάζεται είναι τοπική αναισθησία στο σημείο παρακέντησης. Θεραπεύει τις φλέβες σε όλο το μήκος τους (το laser και τα ραδιοκύματα, θεραπεύουν μόνο έως το γόνατο). Επιτρέπει την αναίμακτη θεραπεία σε μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών σε σχέση με το laser ή τα ραδιοκύματα, ακόμη και σε αυτούς με φλεβική ανεπάρκεια κάτω από το γόνατο, ή σε ασθενείς με επιφανειακή μείζονα σαφηνή Επειδή δεν χρησιμοποιεί θερμότητα, αποφεύγει την πιθανή βλάβη νεύρων ή δέρματος που μπορεί να παρουσιάσει η θερμική θεραπεία με ενδαγγειακό laser ή ραδιοκύματα. Δεν χρειάζεται ελαστική κάλτσα μετεγχειρητικά, όπως χρειάζονται το ενδαγγειακό laser ή τα ραδιοκύματα. Σε περίπτωση εκτεταμένων κιρσών ίσως χρειαστεί ελαστική κάλτσα για μία ή δύο εβδομάδες.

Η θεραπεία με Venaseal, έχει εξαιρετικά αποτελέσματα και έχει ήδη εφαρμοστεί με απόλυτη επιτυχία σε ένα μεγάλο αριθμό ασθενών. Επιπλέον στην Κλινική μας, η οποία είναι πάντα πρωτοπόρος στην αναίμακτη θεραπεία των αγγειακών παθήσεων, συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε όλες τις παλαιότερες τεχνικές για την θεραπεία των κιρσών (ενδαγγειακό laser, ραδιοκύματα, σκληροθεραπεία αφρού, ενδαγγειακό stripping, μικροκιρσεκτομή). Με τον τρόπο αυτό, η θεραπεία εξατομικεύεται για κάθε ασθενή έτσι ώστε να επιτυγχάνονται άριστα και ριζικά αποτελέσματα.

