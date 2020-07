Κόσμος

Την αποφυλάκισή της λόγω κορονοϊού ζητά η πρώην σύντροφός του Επστάιν

Αρνείται την κατηγορία της σωματεμπορίας ανηλίκων. Τι επικαλούνται οι δικηγόροι της και τι αποφάσισε ο εισαγγελέας.

Αρνείται κατηγορηματικά πως παρέσυρε ανήλικα κορίτσια για να τα κακοποιήσει σεξουαλικά ο νεκρός, πλέον, σύντροφός της, Τζέφρι Επστάιν και οι φίλοι του. Πρόκειται για την Γκισλέιν Μάξγουελ, πρώην σύντροφο και για πολλά χρόνια συνεργάτιδα του νεκρού σήμερα χρηματιστή, η οποία αρνούμενη την εν λόγω κατηγορία, ζητά να αφεθεί ελεύθερη με εγγύηση.

Το αίτημα της Μάξγουελ υποβλήθηκε -μέσω των δικηγόρων της- στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Μανχάταν, οκτώ ημέρες μετά τη σύλληψή της στο Νιου Χαμσάιρ, όπου σύμφωνα με τις Αρχές διέμενε, σε αρχοντικό φίλων της, αποκρύπτοντας την ταυτότητά της.

Συγκεκριμένα, οι συνήγοροι της φέρεται να ισχυρίστηκαν πως η πελάτισσά τους δεν είχε επαφές με τον Έπσταιν για παραπάνω από μία δεκαετία πριν το θάνατό του, ενώ οι προσπάθειές της να μην εντοπιστεί αποδόθηκαν στην αυτοπροστασία της ίδιας και της οικογένειάς της έναντι στην «αδιάκοπη και ενοχλητική “κάλυψη” των δημοσιογράφων», τους οποίους είχε αντιληφθεί να την παρακολουθούν, με αποτέλεσμα να προσλάβει προστασία ως απάντηση σε απειλές που δεχόταν για την ζωή της.

Η 58χρονη Βρετανίδα μεταφέρθηκε την Δευτέρα στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη. Οι εισαγγελείς ζητούν να παραμείνει προφυλακισμένη μέχρι τη δίκη της, διότι την θεωρούν ύποπτη φυγής, ενώ εάν κριθεί ένοχη, κινδυνεύει να καταδικαστεί σε κάθειρξη 35 ετών.

Σε αίτημα που κατέθεσε την Πέμπτη, υποστηρίζει πως λόγω της κράτησής της σε αυτή τη φυλακή διατρέχει «σοβαρό κίνδυνο» να προσβληθεί από κορονοϊό. Πρόσθεσε δε ότι δεν είναι ύποπτη φυγής, επικαλούμενη το λευκό ποινικό μητρώο της αλλά και το γεγονός ότι παρέμεινε στις ΗΠΑ μετά τη σύλληψη του Έπσταιν, τον περασμένο Ιούλιο, και ουδέποτε απέφυγε τις Αρχές.

Όπως αναφέρεται, χαρακτηριστικά, στο έγγραφο του αιτήματός της, η Γκισλέιν «αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, σκοπεύει να τις αντικρούσει και δικαιούται να της αναγνωριστεί το τεκμήριο της αθωότητας».