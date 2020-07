Τεχνολογία - Επιστήμη

Μεγάλη κομπίνα μέσω διαδικτύου

Εξαπατούσαν υποψήφιους αγοραστές οχημάτων. Πώς έπεσαν στα χέρια της Αστυνομίας...



Τέλος στη δράση εγκληματικής ομάδας που αποκόμιζε συστηματικά χρηματικά ποσά από απάτες μέσω Διαδικτύου έβαλε, μετά από πολύμηνη έρευνα, το Τμήμα Ασφαλείας Αργοστολίου, στην Κεφαλονιά.

Ειδικότερα, η εν λόγω εγκληματική ομάδα, που δρούσε από τον Οκτώβριο του 2019, αποτελούνταν από οκτώ άτομα. Τα έξι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια αστυνομικών επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Πρόκειται για πέντε άνδρες στην Κεφαλονιά και μία γυναίκα σε περιοχή της Κάτω Αχαΐας Πάτρας.

Όπως προέκυψε, οι δράστες αναρτούσαν στο Διαδίκτυο, κυρίως σε σελίδα μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ψευδείς αγγελίες πώλησης οχημάτων (αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών κ.α.) και στη συνέχεια αποσπούσαν χρηματικά ποσά από προκαταβολές που έπειθαν να τους καταβάλουν σε λογαριασμούς τους, για την υποτιθέμενη αγοραπωλησία του οχήματος.

Συνολικά προέβησαν σε περιπτώσεις απάτης σε βάρος ατόμων, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Κοζάνη, Ρόδο, Λάρισα, Άρτα, Σέρρες, Κω, Κρήτη, Πύργο, Αχαΐα, Σκόπελο, Σκιάθο κ.α, από τις οποίες οι 29 τετελεσμένες και μία απόπειρα, αποκομίζοντας συνολικά 59.104 ευρώ. Το προσδοκώμενο όφελος που αποπειράθηκαν να αποκομίσουν ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Αξιοσημείωτα είναι, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα ιδιαίτερα μέτρα που λάμβαναν για τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που πραγματοποιούσαν, χρησιμοποιώντας πληθώρα τηλεφωνικών συνδέσεων, τις οποίες ενάλλασσαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ήταν δηλωμένες σε άλλα άτομα.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων, καθώς και στην κατοχή τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά τηλεφώνα, μεγάλος αριθμός στελεχών καρτών sim, διάφορα έγγραφα που σχετίζονται με τις παράνομες πράξεις τους, 405 ευρώ κι ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο.

Με δικογραφία σε βάρος τους, καθώς και για άλλα δύο ταυτοποιημένα μέλη της ομάδας που αναζητούνται, για συγκρότηση εγκληματικής ομάδας που διέπραττε απάτες και πλαστογραφίες σε διάφορες περιοχές της επικράτειας, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας.