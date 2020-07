Αθλητικά

GP Αυστρίας: “Χόρευε” στην βροχή ο Χάμιλτον

Poleman στην πίστα του Σπίλμπεργκ ο Βρετανός πιλότος της Mercedes…

Ο Βρετανός Λιούις Χάμιλτον (Mercedes) θα εκκινήσει πρώτος στο αυστριακό γκραν πρι της Φόρμουλα Ένα, αφού στα δοκιμαστικά του Σαββάτου που έγιναν υπό βροχή στην πίστα του Σπίλμπεργκ, σημείωσε τον καλύτερο χρόνο με 1:19.273.

Δίπλα του στην πρώτη γραμμή εκκίνησης θα βρεθεί ο Ολλανδός Μαξ Φερστάπεν (Red Bull-Honda), ο οποίος με 1:20.489 έκανε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο, ενώ από τη 2η σειρά θα ξεκινήσουν τον αγώνα οι Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία, McLaren) και Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία, Mercedes).