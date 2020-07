Κόσμος

Αγία Σοφία: Θλίψη και ανησυχία από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επιστολή με τις μομφές που έστειλε το Συμβούλιο στον Ερντογάν, σε μία ακόμα διεθνή αντίδραση.

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, που συγκεντρώνει περίπου 350 χριστιανικές εκκλησίες, εξέφρασε σήμερα τη «θλίψη και την ανησυχία του» μετά την απόφαση των τουρκικών αρχών να μετατρέψουν την Αγία Σοφία από μουσείο σε τζαμί.

Ο ασκών χρέη γενικού γραμματέα του Συμβουλίου, ο καθηγητής Γιόαν Σάουκα, αναφέρθηκε στο θέμα σε επιστολή προς τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του οργανισμού, με έδρα τη Γενεύη.

Από το 1934, την ημερομηνία μετατροπής της σε μουσείο, η Αγία Σοφία «ήταν ένας τόπος δεκτικότητας, συνάντησης και έμπνευσης για τους ανθρώπους όλων των εθνών και όλων των θρησκειών», επισημαίνεται στην επιστολή προς τον Ερντογάν.

Ήταν μια απόδειξη της «προσήλωσης της Τουρκίας στην κοσμικότητα» και της «επιθυμίας της να αφήσει πίσω όλες τις συγκρούσεις του παρελθόντος».

Ο Γιόαν Σάουκα καταλογίζει στον Τούρκο πρόεδρο ότι «ανέτρεψε αυτή τη θετική ένδειξη δεκτικότητας της Τουρκίας μετατρέποντάς την σε ένδειξη αποκλεισμού και διχασμού».