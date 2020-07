Κοινωνία

Φωτιά στο Πέραμα

Η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε δασική περιοχή...

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου σε δασική περιοχή στο Πέραμα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην οδό Κολοκοτρώνη, κοντά σε δασική έκταση προς το βουνό.

Κοντά στην πυρκαγιά υπάρχει κατοικημένη περιοχή όμως δεν κινδυνεύουν σπίτια, ενώ επιχειρούν αυτή την ώρα 45 πυροσβέστες με 14 οχήματα. Σημειώνεται ότι η πρόσβαση στην περιοχή είναι δύσκολη.