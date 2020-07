Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΗΠΑ: νέο ημερήσιο ρεκόρ κρουσμάτων

Περισσότερα από 60.000 κρούσματα για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν χθες Σάββατο 66.528 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, αριθμός που αποτελεί νέο θλιβερό ρεκόρ στη χώρα η οποία υφίσταται μακράν το πιο σκληρό χτύπημα από την πανδημία του κορονοϊού στον πλανήτη, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έφθασε έτσι χθες τα 3.242.073, σύμφωνα με τα στοιχεία της σχολής αυτής ιατρικής της Βαλτιμόρης (ανατολικά). Ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας της COVID-19 αυξήθηκε κατά 760, στους 134.729, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τα κρούσματα μόλυνσης σε ημερήσια βάση ξεπέρασαν τα 60.000 για πέμπτο συνεχόμενο 24ωρο στις ΗΠΑ καθώς, κατά την άποψη των ίδιων των αμερικανικών υγειονομικών αρχών, η εξάπλωση του κορονοϊού έχει τεθεί εκτός ελέγχου σε πολλές πολιτείες.

Για πρώτη φορά, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε δημόσια εμφάνιση φορώντας μάσκα προστασίας χθες Σάββατο — μπλε σκούρα με τον θυρεό του Λευκού Οίκου τυπωμένο πάνω της — κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ. Ο Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να υποβαθμίζει τη σοβαρότητα της επιδημιολογικής κατάστασης, απέφευγε ως χθες να κάνει χρήση αυτού του μέσου ατομικής προστασίας, όπως ακριβώς και πολλοί από τους οπαδούς του.

Πλέον τα δύο τρίτα των Αμερικανών αποδοκιμάζουν τη διαχείριση της κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία από τον Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του ABC και μεταδόθηκε προχθές Παρασκευή. Τον Απρίλιο, το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνούσε το 50%.

Οι δημοσκοπήσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου δίνουν το τρέχον διάστημα κατά μέσον όρο προβάδισμα εννέα μονάδων στον Δημοκρατικό αντίπαλο του Τραμπ στην αναμέτρηση, τον πρώην αντιπρόεδρο Τζο Μπάιντεν.