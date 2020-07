Αθλητικά

Κορονοϊός: Θρυλικό γήπεδο μετατρέπεται κέντρο καραντίνας

Θα τεθεί σε καραντίνα το προσωπικό της αστυνομίας που μάχεται κατά της Covid-19!

Το θρυλικό γήπεδο κρίκετ στο «Eden Gardens», στην Καλκούτα της Ινδίας, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει 80.000 θεατές, θα υποδεχθεί τους αστυνομικούς, που έχουν βρεθεί «θετικοί» στον κορονοϊό, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες Αρχές της Ινδίας.

«Είναι καθήκον μας, να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε την κυβέρνηση, σε αυτές τις στιγμές κρίσης. Θα θέσουμε σε καραντίνα το προσωπικό της αστυνομίας που μάχεται κατά της Covid-19», δήλωσε σχετικά, ο πρόεδρος της ένωσης κρίκετ της Βεγγάλης, Αβισέκ Νταλμίγια.

Σύμφωνα με τους σχετικούς ελέγχους, υπολογίζεται ότι περίπου 550 αστυνομικοί της Καλκούτας έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό, ενώ δύο εξ΄ αυτών, απεβίωσαν.

Όπως προβλέπεται στον σχεδιασμό, εκατοντάδες κρεβάτια θα εγκατασταθούν στις εγκαταστάσεις του σταδίου, ενώ τα νοσοκομεία της πόλης βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση, καθώς τα κρούσματα πληθαίνουν διαρκώς.