Πέθανε ο Πητ Παπαδάκος

Έφυγε από την ζωή ο γνωστός αστρολόγος, Πητ Παπαδάκος. Η οικογένειά του τον αποχαιρετά στα social media.

Έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 61 ετών, ο γνωστός αστρολόγος, Πητ Παπαδάκος.

Την δυσάρεστη είδηση του θανάτου του γνωστοποίησαν τα ανήψιά του του μέσω του Facebook.

Η ανηψιά του Μαριαλένα έγραψε τα ξημερώματα: «Θειουλη μου δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα ότι έφυγες θυμάμαι όλα τα ταξίδια που με πήγαινες μικρή δώσε χαιρετίσματα εκεί πάνω σε όλους εκεί ψηλά θα μου λείψεις πολύ..άγγελε μου».

Στα social media έγραψε και ο ανηψιός του Τάσος Παπαδάκος:

Ο Πητ Παπαδακος γεννήθηκε στη Νίκαια του Πειραιά και καταγόταν από το Γύθειο Λακωνίας. Ήταν καθηγητής ψυχολογίας με μάστερ και ντοκτορά καθώς αστρολόγος και συγγραφέας διεθνούς φήμης.

Επίσης ο Πητ Παπαδάκος ήταν γνωστός για τα «φιλο-ολυμπιακά» του αισθήματα και είχε γίνει αγαπητός στις τάξεις των οπαδών του Ολυμπιακού, καθώς πάντα έπεφτε μέσα στις προβλέψεις του για πολλά χρόνια, για τους τίτλους που επρόκειτο να κατακτήσει η αγαπημένη του ομάδα.