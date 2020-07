Κοινωνία

Κυριακάτικη καθαριότητα: Σειρά για τα Σεπόλια (εικόνες)

Όπως κάθε Κυριακή, έτσι κι αυτήν, τα συνεργεία καθαριότητας του δήμου Αθηναίων έπιασαν δουλειά.

Συνεχίζονται οι κυριακάτκες δράσεις καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, και στην καρδιά του καλοκαιριού, οι οποίες αποτελούν μέρος του οργανωμένου σχεδιασμού της Διεύθυνσης Καθαριότητας, από το κέντρο μέχρι και τα όρια της Αθήνας, και στις 129 γειτονιές της.

Σήμερα, η επιχείρηση καθαριότητας επικεντρώθηκε σε δρόμους και πεζοδρόμια της 4ης Δημοτικής Κοινότητας, συγκεκριμένα στα Σεπόλια, και από νωρίς το πρωί σκουπίστηκαν σχολαστικά, καθαρίστηκαν και απολυμάνθηκαν.

«Το σημαντικό δεν είναι να μιλάμε εμείς για την προσπάθειά μας να καθαρίσει η Αθήνα. Αντιθέτως, σημαντικό είναι ότι οι κάτοικοι της πόλης και οι επισκέπτες της βλέπουν πια τη διαφορά. Βλέπουν καθημερινά τον δήμο στις γειτονιές και βιώνουν το αποτέλεσμα. Όλα δείχνουν ότι το στοίχημα που βάλαμε το κερδίζουμε. Κάνουμε την καθαριότητα στην πόλη μία αυτονόητη, καθημερινή διαδικασία και αλλάζουμε την εικόνα της, από τον μικρότερο δρόμο μέχρι την μεγαλύτερη πλατεία της», τονίζει, σε δήλωσή του για τις κυριακάτικες δράσεις καθαριότητας, ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.