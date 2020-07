Κόσμος

Έκρηξη και φωτιά σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ (βίντεο)

Τουλάχιστον ένας τραυματίας από την έκρηξη που προκάλεσε φωτιά στο πλοίο. Βίντεο από το σημείο.

Πυροσβέστες από το Σαν Ντιέγκο επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε στο πολεμικό πλοίο USS Bonhomme Richard, έπειτα από έκρηξη η οποία είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί τουλάχιστον 1 άνθρωπος, έγινε γνωστό από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία.

Στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας από το σημείο διακρίνονται πυροσβέστες να επιχειρούν κι ενώ πυκνός καπνός υψώνεται από το αμφίβιο πολεμικό πλοίο που είναι αγκυροβολημένο στη ναυτική βάση του Σαν Ντιέγκο.

«Έκρηξη με τουλάχιστον έναν τραυματία στο USS Bonhomme Richard», έγραψε στο Twitter η πυροσβεστική υπηρεσία.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Σαν Ντιέγκο κλήθηκε να επέμβει για την κατάσβεση της φωτιάς περίπου στις 9 το πρωί τοπική ώρα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί.