Πολωνία: Οριακό προβάδισμα για τον απερχόμενο πρόεδρο Ντούντα

Ο απερχόμενος συντηρητικός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα προηγείται οριακά στις προεδρικές εκλογές της Πολωνίας, καταδεικνύει exit poll, μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας στον δεύτερο γύρο.

Ο Ντούντα, σύμμαχος των κυβερνώντων εθνικιστών του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), εξασφαλίζει ποσοστό 50,4% των ψήφων, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ενώ ο φιλελεύθερος δήμαρχος της Βαρσοβίας Ραφάλ Τρσασκόφσκι, τον οποίο στηρίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το κεντρώο Πλατφόρμα Πολιτών (PO) συγκεντρώνει ποσοστό 49.6%.

Το έξιτ πολ που διενέργησε το ινστιτούτο Ipsos έχει περιθώριο λάθους +/- 2% για κάθε υποψήφιο.

Το ποσοστό συμμετοχής ανέρχεται σε 68,9%. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται αύριο Δευτέρα.